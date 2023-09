Die letzten Wochen waren für viele Menschen von Beschäftigungen wie Urlaub, Badengehen, Grillereien oder Sommersportarten geprägt. Man machte vielleicht Ausflüge mit Freundeskreis und Familie, war viel im Freien unterwegs, saß möglicherweise im einen oder anderen Gastgarten oder besuchte Open-Air-Kinovorstellungen. Zu Hause vor dem Fernseher verbrachte man oftmals weniger Zeit als sonst. Dennoch gab es natürlich auch in diesen ereignisreichen Wochen und Monaten spannende Serien-Releases, die den einen oder die andere voll und ganz begeisterten, sei es eine neue Staffel einer bereits heißgeliebten Serie oder eine Neuerscheinung beim bevorzugten Streaming-Dienst.

So manches Serien-Highlight versüßte den heurigen Sommer. Getty Images/iStockphoto/boggy22

Sommerliche Serien-Highlights

Fans des Krimi-Genres konnten sich vielleicht für die zweiten Staffel von "The Lincoln Lawyer" auf Netflix erwärmen, eine Serie über einen Anwalt, der seine Fälle vorzugsweise mobil aus seinem "Ford Lincoln Town Car" heraus bearbeitet. Ebenfalls auf Netflix ging die queere Coming-of-Age-Serie "Heartstopper" in die zweite Runde, die sich um Themen wie erste gleichgeschlechtliche Liebe, Freundschaft und Transgender dreht. Erst vor wenigen Tagen erschien mit "One Piece" eine neue Live-Action-Serie, die auf einem gleichnamigen japanischen Manga basiert und sich um eine abenteuerliche Schatzsuche dreht – Piraten inklusive.

Wer eher Fantasy favorisiert, freute sich vielleicht über die zweite Staffel der Serie "Good Omens" auf Amazon Prime, in der Engel Aziraphale und Dämon Crowley wieder ihr Unwesen trieben. Wer sich mehr für Horror erwärmen kann, hat vielleicht kurzweilige Stunden mit der neuen Prime-Serie "The Horror of Dolores Roach" verbracht, der Geschichte einer aus dem Gefängnis entlassenen Masseurin, die zu gewalttätigen Extremen getrieben wird. Und auf Disney+ unterhielt eine dritte Staffel der Whodunit-Comedy "Only Murders in the Building" das Publikum – nebst der neuen Star-Wars-Serie "Ahsoka" über die ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano.

Sommer-Bingewatching: Welche Serie war's?

Welche der genannten Serien haben Sie gesehen – und welche hat Ihnen am besten gefallen? Welches andere Serien-Highlight haben Sie in den letzten Wochen entdeckt? Und worauf freuen Sie sich heuer noch in Sachen Serie? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (Daniela Herger, 4.9.2023)