Von märchenhaft bis magisch: Das Genre Fantasy, das in Mythologie und Sagen wurzelt, entführt seine Leserinnen und Leser in abenteuerliche Welten, in denen die üblichen Naturgesetze nicht gelten. Wesen wie Drachen, Einhörner, Trolle, Zwerge, Feen und Elfen bevölkern die dazugehörigen Bücher. Das Übernatürliche feiert fröhliche Urständ, Hexen treiben ihr Unwesen, und Zauberer lassen ihre Magie wirken. Wer derlei gerne liest, genießt es für gewöhnlich, seinen meist wesentlich faderen und weniger bunten Alltag weit hinter sich zu lassen.

Lieben Sie Fantasy? Getty Images/NIKOLA MILJKOVIC

Ein Genre, viele Ausprägungen

Schon als Kind machen viele Bekanntschaft mit Fantasy, die sich nicht selten nahtlos an die Märchen und Legenden anschließen, mit denen man aufgewachsen ist, etwa durch "Die unendliche Geschichte" oder "Harry Potter". Manche Romane dieses Genres starten in der realen Welt, bis jemand ein Tor zu einer Anderswelt öffnet und diese zu erkunden beginnt, wie beispielsweise bei "Alice im Wunderland" oder auch bei den "Chroniken von Narnia". Manchmal handelt es sich um Abhandlungen bekannter Stoffe, etwa bei "Die Nebel von Avalon", in dem Marion Zimmer Bradley die Artussage aus Sicht der Schwester des legendären Königs nacherzählt. Dass Fantasy nicht gleich Fantasy ist, stellt man schnell fest, wenn man sich quer durch das Genre zu lesen beginnt: Lieben die einen epische Klassiker wie Tolkiens "Herr der Ringe"-Trilogie und Konsorten, so können andere mehr mit humorvoller Fantasy à la Terry Pratchett anfangen. Es gibt auch Autorinnen und Autoren, bei denen Genre-Grenzen verschwimmen und Anklänge zu Horror und Science-Fiction zu finden sind, etwa im vielseitigen Œuvre von Neil Gaiman.

Wie ist das bei Ihnen?

Welcher Fantasy-Roman war für Sie ein echter Pageturner? Was lieben Sie an diesem Genre? Welchen diesbezüglichen Geheimtipp haben Sie schon entdeckt? Und welches Fantasy-Buch können Sie immer wieder lesen? Teilen Sie Ihre Empfehlung mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 5.9.2023)