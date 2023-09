Wien – Der rechte TV-Sender Auf1 wird künftig mit Teilen seines Programms auch via Satellit empfangbar sein. Das kündigte das Medium am Sonntag auf seiner Homepage an. Die Rutsche für die Auf1-Sendungen legt der Sender Schwarz-Rot-Gold-TV (SRGT), der vom ehemaligen Stuttgarter Arzt Wilfried Geissler, einem Proponenten der Corona-Demonstrationen in Deutschland, betrieben wird.

Geissler hat seine Rundfunklizenz bereits im Jahr 2021 von der Landesmedienanstalt Baden-Württemberg erhalten. In Deutschland entscheiden 14 Landesmedienanstalten über die Zulassung von Sendern.

Auf1-Moderatorin Sabine Petzl und Auf1-Gründer Stefan Magnet. Screenshot Auf1

Auf1 werde sein Programm täglich von 6 bis 8 Uhr und von 18 bis 22 Uhr via Satellitenbetreiber Astra senden, berichtet Auf1 in dem Artikel mit dem Titel "Großangriff aufs Medien-Kartell: Auf1 macht Fernsehen wieder frei!". Und: "Ab sofort werden 'Great Reset', Hitze-Hysterie und Corona-Lügen im echten Fernsehen thematisiert."

Kein Antrag auf TV-Lizenz in Österreich

In Österreich braucht man eine Zulassung für die Satellitenverbreitung, könnte aber auch mit Inhalten Programmfenster in einem bestehenden Satellitenprogramm bespielen. Das scheint jetzt mit SRGT der Fall zu sein. Die Medienbehörde KommAustria teilte dem STANDARD mit, dass derzeit kein Antrag von Auf1 für die Zulassung einer Sendelizenz vorliege. Der aktuelle Sachverhalt werde über die Europäische Regulierungsgruppe für audiovisuelle Mediendienste (ERGA) geprüft. Die KommAustria kam – wie berichtet – kürzlich zu dem Schluss, dass Auf1 rechtswidrig Inhalte beim oberösterreichischen Lokalsender RTV ausgestrahlt habe.

Wie berichtet, bemühte sich Auf1 in den vergangenen Wochen um Spenderinnen und Spender, um den Sendestart finanzieren zu können. Wie viel Geld Auf1 lukrieren konnte und wer zahlt, legte der Sender bis dato nicht offen. Sollte DER STANDARD eine Antwort von Auf1 auf diese Fragen erhalten, wird sie nachgereicht.

Sabine Petzl und "Ist die Erde eine Scheibe?"

Laut Auf1-Gründer und -Chefredakteur Stefan Magnet werde es über zehn TV-Formate geben. Eines moderiert beispielsweise die Schauspielerin Sabine Petzl ("Kommissar Rex"), ein weiteres soll sich mit Verschwörungserzählungen beschäftigen. Moderatorin Isabelle Janotka skizzierte die Stoßrichtung. Themen wie Chemtrails oder die Mondlandung stünden auf dem Programm. Aber auch: "Ist die Erde tatsächlich eine Kugel oder doch eine Scheibe?" Allen Meinungen solle eine Plattform geboten werden.

Auf1 ist laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands "eines der reichweitenstärksten rechtsextremen Medien aus Österreich". Der Onlinesender hat seit seiner Gründung im Jahr 2021 ein beachtliches wirtschaftliches Geflecht aufgebaut – DER STANDARD berichtete.

Update 16:10:

Dass Schwarz-Rot-Gold-TV Inhalte von Dritten übernimmt und ausstrahlt, sei "grundsätzlich zulässig", antwortet die deutsche Landesanstalt für Kommunikation (LFK) auf Anfrage. Für die Einhaltung der Vorgaben des Medienstaatsvertrags sei allerdings der Sender verantwortlich - auch bei der Verbreitung von fremdproduzierten Inhalten: "Als Medienaufsichtsbehörde für Baden-Württemberg kontrolliert die LFK die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei den in Baden-Württemberg lizenzierten privaten Rundfunkprogrammen und wird sich in diesem Rahmen auch mit den aktuellen Änderungen im Programm von Schwarz-Rot-Gold-TV befassen." (omark, 4.9.2023)