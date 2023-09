Projekt Ballhausplatz

Die Story:

Projekt Ballhausplatz ist eine kommentierte Nacherzählungder Karriere von Altkanzler Sebastian Kurz. Wer auf eine Überraschung hofft, wird sie nicht finden. Der Film hat keinen investigativen Anspruch, es werden keine neuen Affären aus der türkisen Sphäre aufgedeckt. Die 100 Filmminuten bestehen vor allem aus Archivmaterial. Sie reichen zurück bis ins Jahr 2010, als Kurz Chef der ÖVP-Jugend war und im Wien-Wahlkampf lächelnd auf einem Hummer posierte: dem "Geilomobil". Der bekannte Regisseur Kurt Langbein will aufzeigen, wie es Kurz gelungen sei, das Land "an den Rand der Demokratie" zu führen. Kurz wird als Rechtspopulist in Szene gesetzt, der Gewalt gegen Flüchtlinge goutiert und versucht hat, die heimischen Medien unter Kontrolle zu bringen – bis zum Fall des konservativen Politstars.

Wie interessant ist der Film? 3/5

Die Schlagseite:

Quer durch alle Rezensionen wird der Film als kritische Abrechnung mit der türkisen Ära beschrieben. Aber nicht nur das. Viele sagen: Der Streifen sei einseitig. Der Vorwurf lässt sich schwer von der Hand weisen. Immerhin kommen ausschließlich Kritikerinnen und Kritiker des Altkanzlers zu Wort: Helmut Brandstätter, Stephanie Krisper, Matthias Strolz (alle Neos), Ibiza-Video-Macher Julian Hessenthalerund ÖVP-Urgestein Ferry Maier, der auf Kurz seit vielen Jahren nicht mehr gut zu sprechen ist. Allerdings kann Langbein wenig dafür, dass die Gegenrede fehlt. Der Regisseur erhielt 27 Interviewabsagen – von Kurz selbst, aber etwa auch von Elisabeth Köstingeroder Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger. Kurz und seine Weggefährten haben sich dazu entschieden, nur in Kurz – der Film vorkommen zu wollen.

Wie ausgewogen ist der Film? 2/5

Die Entstehung:

Langbeins Film über Kurz kommt am 21. September in die Kinos. Der Filmemacher suchte für sein Projekt beim Österreichischen Filminstitut um öffentliche Filmförderung an. Die 469.000 Euro über zwei Förderschienen bekam Langbein ohne Probleme. Insgesamt kostete Projekt Ballhausplatz 586.000 Euro. Der Rest des Budgets kam vom österreichischen Filmfonds und über eine Film- und Fernsehförderung des Österreichischen Rundfunks. Die Idee hinter dem Film sei es gewesen, die "Manipulation der Öffentlichkeit" durch Kurz und Co zu erläutern, sagte Langbein einmal. Die ÖVP empörte sich von Anfang an über die angeblich "linke Parteipropaganda", gefördert durch den ORF. Langbein fand die Kritik "eigenartig". Der 69-Jährige drehte etliche Filme. Langbein wurde für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet.

Sind Hintergründe bekannt? 5/5