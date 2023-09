Die niederösterreichische SPÖ sah bei der Landtagswahl ein Minus von 3,27 Prozentpunkten und ordnete als Folge eine Kompletterneuerung an. APA/EVA MANHART

St. Pölten – Die SPÖ Niederösterreich hat sich als Folge der Landtagswahl von Ende Jänner mit einem Minus von 3,27 Prozentpunkten auf 20,65 Prozent eine Kompletterneuerung verordnet. Der Landesparteivorstand habe am Montagabend in diesem Sinn eine Restrukturierung einstimmig unterstützt, teilte Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander nach der Sitzung mit. "Davon umfasst ist auch die Notwendigkeit von Einsparungen in den Bereichen Administration und Personal."

Kündigungen sollen Zwander zufolge bestmöglich verhindert werden. Wenn notwendig, sollen sie in Abstimmung mit dem Betriebsrat und im Rahmen eines Sozialplans durchgeführt werden. Derartige Maßnahmen seien nie erfreulich, betonte der Landesgeschäftsführer, "doch wenn jetzt nicht gehandelt wird, droht der Partei zeitnahe ein Verlust an politischer Handlungsfähigkeit". Klares Ziel sei es, die Kampagnenfähigkeit der SPÖ Niederösterreich trotz geringerer Mittel zu verbessern und die Weichen für kommende Wahlerfolge zu stellen, so Zwander. (APA, 11.9.2023)