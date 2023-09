Locked file cabinet drawer Getty Images

Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm darauf verständigt, ein Informationsfreiheitsgesetz umzusetzen, das eine weitgehende Abschaffung des Amtsgeheimnisses mit sich bringen würde. Eine Einigung gibt es trotz jahrelanger Verhandlungen aber immer noch nicht. Nun soll aber ein Arbeitsentwurf mit Stand Juni 2023 vorliegen, wie das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch berichtete. Dieser sieht - aufgrund des erwarteten hohen Verwaltungsaufwands - einen folgenschweren Kompromiss vor: Demnach sind Gemeinden unter 10.000 Einwohnern nicht von der Veröffentlichungspflicht umfasst. Diese können Informationen "nach Maßgabe dieser Bestimmungen veröffentlichen" - müssen es aber nicht. Das trifft auf gleich 2.006 Gemeinden in Österreich mit mehr als 4,7 Millionen Einwohnern zu. Mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung könnte sich also nicht auf diese gesetzliche Pflicht berufen, um Informationen zu erhalten. Damit würden nur 87 Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern übrig bleiben.

Kritiker Mayer spricht von einer "Mogelpackung"

Heftige Kritik an dieser Regelung kommt von Mathias Huter vom Forum Informationsfreiheit: "Ein signifikanter Teil der Bevölkerung könnte auf lokaler Ebene die Entscheidungsträger damit schlechter kontrollieren als das in größeren Städten möglich wäre - und hätte weniger Zugang zu Information." Österreich würde damit weiter Schlusslicht beim Thema Transparenz bleiben. Verfassungsjurist Heinz Mayer, der das Antikorruptionsvolksbegehren unterstützt, spricht von einer "Augenauswischerei" und davon, "dass man die Amtsverschwiegenheit eigentlich nicht abschaffen will". Diese sei eine "heilige Kuh". Es sei besser, das Thema gleich ganz zu lassen. "Was da jetzt probiert wird, ist eine Mogelpackung nach der anderen".

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne)verhandeln das Informationsfreiheitsgesetz. Noch dürften sich Türkis und Grün aber nicht einig sein. APA/ROLAND SCHLAGER

Im Verfassungsministerium von Karoline Edtstadler (ÖVP) wurden Fragen nach dem Arbeitsentwurf mit der 10.000-Einwohner-Grenze nicht kommentiert. Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses sei ein "wahrer Paradigmenwechsel", hieß es lediglich. Bei der Abstimmung des Gesetzesentwurfs mit den Grünen befinde man sich "in den letzten Zügen". (krud, 13.9.2023)