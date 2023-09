Wien- Carola Schneider, langjährige ORF-Korrespondentin in Russland, wird ab Oktober wieder Büro-Chefin in Moskau, als zweite Korrespondentin wird Maria Knips-Witting nach Moskau entsandt.

Der bisherige ORF-Moskau-Leiter Paul Krisai und Korrespondentin Miriam Beller kehren in die Zentrale zurück. Carola Schneider hat während ihrer Bildungskarenz das ORF-Team in Moskau vor allem seit Februar 2022 unterstützt. Das gesamte Team – Krisai, Beller und Schneider – wurde 2022 mit dem Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet. Paul Krisai wurde 2022 auch wie berichtet zum "Journalist des Jahres" gewählt.

Wird ab Oktober wieder das ORF-Büro in Moskau leiten: Carola Schneider. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

"Ich freue mich, mit Carola Schneider eine der profundesten Auslandsjournalistinnen des Hauses und anerkannte Russland-Spezialistin mit der abermaligen Leitung des so wichtigen Büros in Moskau betrauen zu können. Besonders in Umbruchszeiten wie diesen ist Verlässlichkeit und unbestrittene Expertise besonders wichtig. Mit der Entsendung von Maria Knips-Witting setzen wir wieder ein Zeichen bei der Förderung junger Talente. Ich bedanke mich bei Paul Krisai und Miriam Beller für die hervorragende Arbeit für unser Publikum unter besonders schwierigen Bedingungen", sagt ORF-Chef Roland Weißmann.

"Aus Russland und nicht über Russland berichten"

Carola Schneider: "Ich freue mich, die spannende Aufgabe der Leitung des Moskauer ORF- Korrespondentenbüros wieder übernehmen zu dürfen. Die Arbeit in Russland ist für ausländische Journalisten und Journalistinnen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der damit verbundenen Militärzensur nicht einfacher geworden. Trotzdem ist es in meinen Augen derzeit wichtiger denn je, vor Ort zu bleiben und weiterhin aus Russland und nicht über Russland zu berichten. Mir ist wichtig, für das ORF-Publikum nicht nur aktuelle Ereignisse einzuordnen, deren Folgen in Europa und mitunter der ganzen Welt spürbar sind. Ich möchte auch jenen Menschen und Entwicklungen in Russland und den anderen Ländern unseres Berichtsgebiets eine Stimme geben, die in der hektischen Nachrichtenwelt oft untergehen."

Personalwechsel gab es auch im Büro Berlin: Maresi Engelmayer löste dort Verena Gleitsmann ab und berichtet seit September 2023 aus Deutschland. Und in der Ukraine soll Christian Wehrschütz - der ORF hofft wie berichtet, dass seine Akkreditierung verlängert wird - von einem Journalist und eine Journalistin vom ORF unterstützt werden. (red, 18.9.2023)