Anna & Matthias am Schottentor in Wien an einem Montag Stefan Joham

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Matthias: Kindheitsfreunde, die in Innsbruck studiert haben, nahmen Anna einmal mit nach Wien. Wir waren dann alle zusammen etwas trinken.

Anna: Danach sind wir noch auf einer Party gelandet, auf der wir kaum miteinander geredet haben. Lustig, denn aneinander Gefallen gefunden hatten wir schon zu diesem Zeitpunkt.

Was gefällt euch denn aneinander?

Anna: Ich mag seine Augen und seine Sportlichkeit. An seinem Charakter schätze ich die Bodenständigkeit und dass er viel gelassener ist als ich.

Matthias: Der Grund, warum ich auf der Party so wenig mit ihr geredet habe, war Schüchternheit. Ich habe noch nie zuvor eine so schöne Frau gesehen! Mittlerweile kann ich sagen, dass sie mir immer einen Spin in die richtige Richtung gibt.

Macht ihr einander Geschenke?

Matthias: Wir unternehmen zusammen oft und gerne Reisen. So teilen wir viele Erlebnisse in einer angenehmen Urlaubssituation. Das ist jedes mal wie eine kleine Flucht.

Anna: Zu meinem Geburtstag waren wir zum Beispiel in Madrid. Im Hotel klopfte jemand an die Zimmertür und brachte mir eine Torte mit Luftballons. Ich war ein wenig überfordert.

Was nervt euch am anderen?

Matthias: Sie kann ziemlich eifersüchtig sein.

Anna: Das stimmt. Ich arbeite dran, es nicht zu sein. Aber er kann viel länger angefressen auf mich sein, als ich auf ihn.

Worüber lacht ihr?

Anna: Am meisten über unsere eigenen Katzen und Katzen-Videos auf Youtube. Aber leider auch recht oft über andere Leute in der Öffentlichkeit.

Matthias: Dabei geht es nicht um Schadenfreude, sondern wir beobachten einfach gerne.

Anna: Wir betreiben typisches Leuteschauen.

Wer hat den besseren Style?

Matthias: Sie natürlich! Ich habe mich heute extra herausgeputzt, trage sonst meistens Sportkleidung …

Anna: … die mir eh sehr gut gefällt. (Foto: Stefan Joham Protokoll: Sascha Aumüller, 28.9.2023)