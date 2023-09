Ob Wein, Rum, Gin oder Bioprodukte – in Wien stehen die Zeichen am Wochenende auf Genuss

Gin- & Rumfestival: 22. & 23. September

Das Rumfestival geht in der Ottakringer Brauerei über die Bühne. Foto: Alexander Felten

Hunderte Sorten Rum und Gin können Freitag und Samstag in der Ottakringer Brauerei beim gleichzeitig stattfindenden Rum- und Ginfestival verkostet werden. Im Rahmen des Rumfestivals werden die besten Rums des Jahres mit den Vienna R(h)um Awards ausgezeichnet. Resttickets sind noch erhältlich.

https://www.spiritsfestivals.at/portfolio/vienna-rumfestival/

Biotage im Palmenhaus im Burggarten: 22. & 23. September

Der Wiener Burggarten ist Freitag und Samstag Schauplatz für die Biotage. Bei freiem Eintritt gibt es einen Biogenussmarkt, Diskussionsrunden, Kinderprogramm und Kurzvorträge. Am Freitag (ab 15.00) werden unter anderem Josef Weghaupt (Joseph Brot) und Elisabeth Kolarik (Kolarik's Luftburg im Prater) zu Gast sein. Am Samstag ab 15 Uhr vermitteln die Winzerin Dorli Muhr, Biobauer Paul Weiß und Regenwurmexperte Alfred Grand Wissen rund um den Boden und Bodendiversität.

Bei den Biotagen geht es am Samstag um Boden und Bodendiversität. Foto: Anna Stöcher

Die Biotage im Palmenhaus im Burggarten, 22. September von 12 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Biotage

--------

Wein & Co in der Landstraßer Hauptstraße

Wein & Co hat in der Landstraßer Hauptstraße eine neue Filiale eröffnet. REUTERS/BENOIT TESSIER

Die Weinhandelskette Wein & Co ist ab sofort auch in der Landstraßer Hauptstraße, zwischen Wien Mitte und Rochusmarkt, zu finden. Anlässlich der Eröffnung sind noch bis inklusive Samstag, 23. 9., einige Vertreterinnen von Weinbaubetrieben vor Ort und bieten gratis Weinverkostungen an. Persönliche Anwesenheit von Winzerinnen und Winzern ist auch in Zukunft einmal pro Monat geplant, zusätzlich wird es Events und Workshops geben.

Wein & Co

Wiener Weinwandertag

Ebenfalls an diesem Wochenende geht der Wiener Weinwandertag über die Bühne, wo man durch die Wiener Weingärten wandern und bei Winzern und Heurigen eine Pause machen kann. Die genauen Routenbeschreibungen inklusive Tipps, wo es besonders schöne Ausblickspunkte gibt, sowie nützliche Hinweise auf Herausforderungen wie "gute Knie erforderlich" finden sich im Folder, der auch als PDF zum Download auf der Webseite der Stadt Wien angeboten wird. Mehr über den Weinwandertag und Heurige, die auf junges Publikum setzen: Wo Heurige mit Maki und Aperol locken.

(ped, 22.9.2023)