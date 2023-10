Will man sich an Rezepten aus anderen Ländern versuchen, braucht man oft auch Zutaten, die nicht in jedem Supermarkt zu finden sind. In welchen Geschäften kaufen Sie diese gerne ein?

Hobbyköchinnen und Hobbyköche kennen das bestimmt: Man versucht sich an einem neuen Rezept, vielleicht einem nicht gerade klassisch österreichischen Gericht und ist bei der Zutatenliste etwas überfordert, wo man all diese herbekommen soll. Zwar haben die gängigen Supermärkte auch meist ein Regal mit Gewürzen und Lebensmitteln abseits der herkömmlichen Ingredienzien fürs Kochen, aber oft findet man das spezielle Öl, das bestimmte Gewürz oder gewisse Saucen und Pasten dann doch nicht.

Regale voll mit Lebensmitteln aus den verschiedensten Ländern – wo kaufen Sie gerne ein? https://www.istockphoto.com/de/portfolio/edwintcg?mediatype=photography

Für so manche Spezialität gibt es diverse Feinkostläden, wo man Produkte findet, die man sonst oft nur aus dem Urlaub kennt. Aber manchmal benötigt man für ein Rezept mehr als eine bestimmte Zutat und da sind Supermärkte, die Produkte abseits der klassischen österreichischen Küche verkaufen ein Segen. Zwar sind diese meist nicht gleich ums Eck, aber in Städten findet man mittlerweile eine ganz gut Auswahl. So haben sich einige Märkte zum Beispiel auf Lebensmittel aus dem asiatischen Raum spezialisiert und man findet dort von Udon-Nudeln über sämtliche Linsensorten bis hin zu Gewürzmischungen alles, was man für das Rezept benötigt. Bäckereien, wo man frisches Fladenbrot, Naan oder Chapati bekommt, runden das Essen dann noch perfekt ab. Aber wo gibt es die besten Supermärkte, Feinkostläden und Märkte für Lebensmittel, die hierzulande nicht an jeder Ecke zu bekommen sind?

Ihre Tipps sind gefragt!

Wo kaufen Sie gerne ein, wenn Sie spezielle Zutaten und Lebensmittel für eine bestimmte Küche brauchen? Welche Zutaten sind oft schwierig zu bekommen? Und welche Supermärkte mit welchem speziellen Angebot würden Sie sich wünschen? Berichten Sie im Forum! (wohl, 6.10.2023)