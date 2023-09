Verschimmeltes Brot, ranzige Milch und verfaultes Gemüse – es passiert immer wieder einmal, dass man Lebensmittel nicht rechtzeitig isst und verbraucht. Dann landen sie meist im Müll, bei den restlichen 157.000 Tonnen Lebensmitteln und Speiseresten, die jährlich von den österreichischen Haushalten entsorgt werden. Nimmt man die Produktion, den Handel, Kantinen und die Gastronomie noch dazu, kommt man auf knapp eine Million Tonnen Lebensmittel, die weggeschmissen werden. In Krankenhäusern sieht die Wegwerfbilanz noch fataler aus: Jährlich wandern rund 20.000 Tonnen unverdorbenes Spitalsessen in den Müll, was einem Warenwert von 110 Millionen Euro entspricht. Der heutige internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung soll darauf aufmerksam machen.

Planung und Inspiration

Oft ist es schwierig, im Haushalt genau zu planen. Der eine hat bereits in der Arbeit in der Kantine gegessen, das Schulbuffet war verlockender als das Jausenbrot von zu Hause, und manchmal hat man einfach keine Lust auf Kochen und geht auswärts essen – dann bleibt Essen übrig beziehungsweise kann nicht so schnell verbraucht werden und vergammelt womöglich in den Kühl- und Vorratsschränken.

Zumindest beim Mindesthaltbarkeitsdatum kann man flexibler sein, denn sowohl eine Geruchs- und Geschmacksprobe als auch die optische Überprüfung helfen meist dabei festzustellen, ob Lebensmittel noch genießbar sind. Oft stellt sich dabei heraus, dass sie noch einwandfrei sind. Das zeigte auch ein Langzeitcheck von Greenpeace. Demnach waren auch drei Monate nach dem Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums fünf von sechs Produkten genießbar.

Aber auch gezieltes Einkaufen, ohne dabei hungrig zu sein, kann helfen, dass man nur so viel kauft, wie man auch verbrauchen kann. Und wenn man von Zeit zu Zeit die Kühl- und Vorratsschränke durchschaut, kann man sich auch an neuen Kreationen in der Küche versuchen, damit man die Lebensmittel, die bald schlecht werden, eben verarbeitet und nicht wegschmeißen muss. Aber dazu braucht es Ideen, die vielleicht die kochaffine STANDARD-Community im Forum liefern kann!

Ihr Rezept-Tipp ist gefragt!

Wie planen Sie Ihre Einkäufe und Mahlzeiten, damit nichts schlecht wird? Welche Lebensmittel verderben bei Ihnen häufig? Und was kochen Sie gerne aus den Lebensmittelresten, die sich so im Kühl- und Vorratsschrank ansammeln? Berichten Sie im Forum, was Sie gegen Lebensmittelverschwendung tun, und tauschen Sie Ihre Kochideen für Essensreste aus! (wohl, 29.9.2023)