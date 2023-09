Die Änderung soll Männer zu Hause in die Pflicht nehmen und Frauen am Arbeitsmarkt helfen. Stattdessen droht bloß weniger Geld für Familien

Seit über 30 Jahren können Väter in Österreich in Karenz gehen. Immer noch tun das nur rund zehn Prozent überhaupt – und dann weniger als drei Monate. Mütter gehen 18 bis 24 Monate in Karenz. Das bringt Frauen beträchtliche Nachteile am Arbeitsmarkt, die zu Abhängigkeit vom Partner und später zu Altersarmut führen.

Noch immer gehen sehr wenige Väter in Karenz. www.imago-images.de

Die Regierung will nun Väter zu zwei Monaten Karenz verpflichten. Wer die nicht nimmt, verliert zwei von insgesamt 24 Monaten Anspruch für Eltern. Der Vorstoß mag gut gemeint sein, aber wirft die Frage auf: Was will die Regierung erreichen – echte Entlastung für Frauen oder familienpolitische Kosmetik? Für wohlhabende Familien machen zwei Monate mehr oder weniger Karenzgeld kaum einen Unterschied. Bei allen anderen werden die Frauen im Kampf um gerechte Entlohnung und Aufteilung von Care-Arbeit jedoch weiter alleingelassen.

Wirkungsvoll wäre das Schließen der Einkommensschere durch strengere Gesetze, damit es keinen Unterschied macht, wer daheimbleibt. Noch so begeisterte Papas können nämlich den Job nicht verlassen, wenn die Familie von Mamas Gehalt und Papas Karenzgeld nicht leben kann. In der Realität wird es für viele, besonders in ländlichen Gegenden, ohne genügend Kinderbetreuung so aussehen: Er wird nicht in Karenz gehen, und sie wird trotzdem zwei Monate länger, aber unbezahlt Sorgearbeit leisten. Statt Frauen zu helfen, kann diese Maßnahme bloß dazu führen, dass sich der Staat unverhofft Geld erspart. (Colette M. Schmidt, 21.9.2023)