Im Laufe der Jahre macht man so manche schlechte Erfahrung, wenn es um das Thema Urlaub geht. Vielversprechende Destinationen können sich als Enttäuschung entpuppen, bei der Urlaubsunterkunft wurde etwas verschwiegen, das einem den ganzen Aufenthalt vergällt, und insgesamt hat man sich das eine oder andere vollkommen anders vorgestellt. In eine solche misslungene Reise, bei der man sich nicht richtig erholen konnte, womöglich noch einiges investiert zu haben, kann sehr frustrierend sein, und man hofft nur, so einen Reinfall nie wieder erleben zu müssen.

"Endlich wieder da!" Getty Images/lucigerma

Wenn ein Urlaub nach Wiederholung schreit

Umgekehrt gibt es aber auch Urlaube, da stimmt einfach alles. Meer oder See sind sauber, die Landschaft idyllisch, die Menschen freundlich und die Region an Sehenswertem überreich und kulinarisch reizvoll. Beim Quartier hat man richtig Glück gehabt, fühlt sich rundum wohl und hat es genauso ruhig oder belebt, wie es einem am liebsten ist. Man genießt seinen Aufenthalt in vollen Zügen. Rasch fasst man den Vorsatz, diesen gelungenen Urlaub unbedingt wiederholen zu wollen. Alle Jahre wieder, vielleicht auch immer zur gleichen Zeit im Jahr, fährt man dann an einen Ort, den man kennen und umgehend lieben gelernt hat, bei dem man genau weiß, was einen dort alles erwartet, und an dem unliebsame Überraschungen nicht zu befürchten sind. Und das Gefühl, das sich bereits nach dem ersten Urlaub eingestellt hat, bleibt bestehen: Dieser schöne Fleck ist immer eine Reise wert – hier waren wir nicht zum letzten Mal.

Wie ist das bei Ihnen?

Gibt es für Sie einen Urlaubsort, an den Sie immer wieder gerne reisen, obwohl – oder gerade weil – Sie dort bereits alles in- und auswendig kennen? Wohnen Sie dort auch immer in derselben Unterkunft? Wie lange sind Sie bereits Stammgast, und was macht den besonderen Reiz dieses Ortes für Sie aus? Und worauf freuen Sie sich immer am meisten, wenn Sie an die nächste Reise dorthin denken? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 12.10.2023)