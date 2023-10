Arbeitsminister Martin Kocher will eine faktenbasierte Diskussion rund um das Video von Bundeskanzler Karl Nehammer. Heribert CORN

Das kontroverse Video von Bundeskanzler Karl Nehammer, das bei einer Veranstaltung der Halleiner ÖVP aufgenommen wurde, war gleich zu Beginn Thema der ORF-"Pressestunde" mit Arbeitsminister Martin Kocher. Er plädierte für eine Kontextualisierung und Differenzierung der Aussagen Nehammers zu Kinderarmut und Frauen in Teilzeit. Es mache einen Unterschied, ob eine Rede in einem kleinen Kreis oder im Parlament gehalten werde, sagte Kocher sinngemäß.

Zudem sei es wichtig, auf die Inhalte des Videos zu schauen. "Ich kann mir schon vorstellen, dass man manchmal etwas in Rage gerät angesichts der Darstellung von vielen, dass die soziale Lage so miserabel ist, dass alles schlimmer und schlechter wird", antwortete Kocher auf die Frage nach seiner ersten Reaktion auf die Aufnahme. Dennoch sei diese Regierung "die sozialste Regierung seit Jahrzehnten". Man hätte in Österreich derzeit etwa die höchste Sozialquote aller Zeiten.

Pressestunde: Reaktion zum kritisierten "Nehammer-Video"

ORF

"Dass in Österreich viele Kinder hungern müssen, das ist einfach nicht richtig. Das zeigen alle Zahlen", betonte Kocher außerdem. In der am Mittwoch an die Öffentlichkeit gelangten Aufnahme hatte der Kanzler einen Hamburg bei McDonalds mit einer warmen Mahlzeit für Kinder verglichen. Aussagen Nehammers wie "Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können?" sorgen seit Tagen für Aufregung.

Auf die Frage, ob er die landesweite Empörung über das Video nachvollziehen könne, antwortete Kocher, dass es sich bei dem Video um einen spezifischen Kontext handle, "der nicht für die Öffentlichkeit gedacht war". Dies sei mittlerweile eines der Probleme "unserer Politik". (awie, 1.10.2023)