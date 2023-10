In den 1950ern und 1960ern, dem "Golden Age of Hollywood", zählte Yul Brynner zu den größten Filmstars der Welt. Hinter den Kulissen griff die Schauspielikone selbst zur Kamera

Die Leica-Galerie Wien zeigt bis 28. Oktober in der Ausstellung "Yul Brynner: An Extraordinary Vision" eine Auswahl der Aufnahmen des vielgereisten Hollywood-Stars. Wir bieten hier einen Auszug, kommentiert von Brynners Tochter Victoria. "Hätte er sich bewusst für einen Beruf entschieden, hätte er vielleicht Regisseur und in weiterer Folge Fotograf gewählt. Er wurde ein Filmstar, also ging er weiter in diese Richtung", erinnert sie sich an ihren berühmten Vater. Seine Aufnahmen von Filmstars wie Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Frank Sinatra, Ingrid Bergman und Sophia Loren erzählen – auf eindrückliche und oft intime Weise – die Geschichte des alten Hollywood.

In den 1950ern und 1960ern zählte Yul Brynner (1920–1985) zu den größten Filmstars der Welt. Das fotografische Schaffen des Schauspielers ist hingegen selbst eingefleischten Fans weitgehend unbekannt. Kameras waren Brynners ständige Begleiter. Mit ihnen dokumentierte er seine Reisen rund um den Globus und fotografierte hinter den Kulissen der Filmsets. Eines der einprägsamsten Selbstporträts des Schauspielers entstand am Set von "The King and I" (1956) – jenem Film, der den Grundstein von Brynners Hollywood-Karriere legte und ihm einen Oscar als bester Hauptdarsteller einbrachte. Yul Brynner

Ein weiteres bekanntes Selbstporträt Brynners zeigt ihn mit seinem Co-Star Ingrid Bergman am Set von "Goodbye Again" (1961, deutscher Titel: "Lieben Sie Brahms?"). Freunde und Wegbegleiter dienten Brynner häufig als Motive. Seine Aufnahmen von Filmstars wie Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Frank Sinatra und Sophia Loren offenbaren – auf eindrückliche und oft intime Weise – die Menschen hinter den Kunstfiguren und Leinwandpersönlichkeiten. Yul Brynner

"Viele Bilder, die mich besonders begeistern, habe ich erst mit der Zeit im Archiv meines Vaters entdeckt. Eines davon ist ein Bild von Audrey Hepburn in Venedig. Sie hatten das Wochenende gemeinsam verbracht und saßen zusammen in einer Gondel. Es ist eine dieser ikonischen 60er-Jahre-Fotografien", erklärt Yuls Tochter Victoria Brynner. Früher selbst als professionelle Fotografin tätig, verwaltet sie jetzt das Archiv ihres Vaters. Yul Brynner

Ein weiteres von Victoria Brynners persönlichen Lieblingsstücken ist diese Fotografie von Frank Sinatra, entstanden 1956 in Hollywood. "Die beiden kamen gerade von einem gemeinsamen Wochenende in Palm Springs zurück, und mein Vater machte diesen spontanen Schnappschuss von Frank, der mit einem Whisky in der Hand aus dem Helikopter stieg." Yul Brynner

1965 nahm Yul Brynner dieses Bild von Vanessa Redgrave auf, die mit ihren Töchtern Natasha und Joely Richardson in einem Comicheft blättert. Ein seltener, sehr persönlicher Einblick ins Privatleben der britischen Leinwandlegende und späteren Oscar-Preisträgerin. Yul Brynner

Doch nicht alle von Yul Brynners Fotografien drehten sich um Filmstars. So etwa dieses Bild eines Bootsstegs am Lake Arrowhead in Kalifornien. Yul Brynner

Seine künstlerischen Fertigkeiten als Fotograf demonstrierte Yul Brynner mit dieser Glasstudie, die 1956 in Frankreich entstand. Für Victoria Brynner eines der "ikonischsten Bilder" ihres Vaters, zu denen sie auch ... Yul Brynner