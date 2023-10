Wien – Die Verhandlungen zum Finanzausgleich zwischen Bund, Länder und Gemeinden sind am Dienstagnachmittag in die nächste Runde gegangen. Am Dienstag verkündete das Verhandlungsteam rund um Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) eine Einigung erzielt zu haben. Laut Brunner sind 1,1 Milliarden Euro für den Zukunftsfonds vorgesehen. Mehr Geld soll für die Pflege und Gesundheit zur Verfügung gestellt werden.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sagte, dass eine Gesundheitsreform durch die Mittel realisiert werden könne. Die Finanzierung für die Pflege ist laut Rauch für die nächsten fünf Jahre sichergestellt.

"Sehr ergebnisoffen" sei er in die Gespräche gegangen, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Wiens Bürgermeister gehört mit den Landeshauptleuten Hans Peter Doskozil (SPÖ), Thomas Stelzer (ÖVP) und Markus Wallner (ÖVP) zum Kern-Verhandlungsteam. Ludwig ist Landeshauptmann und Präsident des Städtebundes.

"Wir sind noch weit auseinander", sagte Wiens Bürgermeister Ludwig über die Verhandlungen zum Finanzausgleich. imago images/SEPA.Media

"Das ist kein Geschenk des Bundes an Länder und Gemeinden, sondern eine Verteilung der gemeinsamen Steuereinnahmen", sagte Ludwig vor der Einigung. Die Länder und Gemeinden drängten unter anderem auf eine Änderung des Verteilungsschlüssels für die Einnahmen.

Doorstep Finanzministerium "Verhandlungen zum Finanzausgleich"

Start: 2023-10-03T19:30:00.000+02:00 APA Multimedia

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der aktuell auch Vorsitzender Landeshauptleutekonferenz ist, betonte beim "Kärnten-Abend" im Parlament anlässlich der Vorsitzführung im Bundesrat die Wichtigkeit des Finanzausgleichs, ohne aber auf konkrete Verhandlungsergebnisse einzugehen. (APA, red, 3.10.2023)