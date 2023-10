Über ein Update will man die Überhitzungsprobleme des iPhone 15 Pro in den Griff bekommen. STANDARD, aam

In den letzten Tagen wurden Bedenken laut, dass das iPhone 15 Pro zu höheren Temperaturen neigt, als man es von Smartphones in dieser Klasse eigentlich gewohnt ist. Nun hat Apple darauf reagiert und das Update iOS 17.0.3 veröffentlicht, das speziell zur Entschärfung dieses Überhitzungsproblems entwickelt wurde. Nutzerinnen und Nutzer, die ihr iPhone aktualisieren möchten, um von diesen Korrekturen zu profitieren, können das Update direkt über die Geräteeinstellungen herunterladen und installieren.

Apple hat in den vergangenen Tagen verschiedene Faktoren identifiziert, die zu den Überhitzungsmeldungen beigetragen haben könnten. Zu den möglichen Verursachern gehören bestimmte Apps wie Instagram und Uber, Prozesse, die nach Datenübertragungen im Hintergrund ablaufen, sowie einige Fehler, die im Betriebssystem iOS 17 entdeckt wurden. Das neueste Update iOS 17.0.3 ist ein strategischer Schritt des Unternehmens, um diese Probleme zu beheben.

Sicherheitsupdate inklusive

Während das Hauptaugenmerk dieses Updates auf der Behebung des Überhitzungsproblems liegt, hat Apple gleich die Gelegenheit genutzt und Verbesserungen integriert, um die allgemeine Gerätesicherheit zu erhöhen. Wie 9to5Mac berichtet, sollen mit diesem Update auch zwei Sicherheitslücken behoben werden. Das erste Update behebt eine Schwachstelle im Kernel. Wird diese Schwachstelle ausgenutzt, kann ein Angreifer mit lokalem Zugriff auf das Gerät iOS-Versionen vor iOS 16.6 ausnutzen.

Zum Zweiten hat Apple eine Lösung für einen problematischen libvpx-Bug bereitgestellt, der zuvor zu Warnungen der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) geführt hatte. Dieser Fehler stellte ein potenzielles Risiko dar, unbefugten Fernzugriff auf das Gerät zu ermöglichen. Ähnliche Patches für diese Schwachstelle wurden kürzlich auch für Browser wie Chrome und Firefox veröffentlicht.

Spekulation um Ursprung

Vor der Veröffentlichung des Updates gab es unter Technikbegeisterten und Experten zahlreiche Spekulationen über die Ursachen der Überhitzung des iPhone 15 Pro. Einige vermuteten, dass das Problem mit dem robusten Prozessor des Geräts oder den neuen Titan-Komponenten zusammenhängen könnte. Andere vermuteten Probleme mit den USB-C-Ladegeräten, die zu einer übermäßigen Erwärmung führten. In seinen Mitteilungen an "Forbes" und verschiedene Nachrichtenagenturen führte Apple die Überhitzung jedoch in erster Linie auf Softwareprobleme zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple Probleme mit neuen iPhone-Modellen beheben muss. Im Übrigen auch nicht für das iPhone 15: Kurz nach der Markteinführung hatte das Unternehmen schon einen Patch veröffentlicht, der bei einigen Nutzern Probleme bei der Datenübertragung beseitigte. Weitere Verbesserungen dürften übrigens nicht allzu lange auf sich warten lassen, denn das Unternehmen befindet sich derzeit in der Beta-Testphase für das umfassende Update iOS 17.1. (bbr, 5.10.2023)