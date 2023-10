(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Oktobernachmittag 2023, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Jacken mit der Aufschrift Security. Monolog im Gange.)

Die Schule hat begonnen. IMAGO/imagebroker

DER ZWEITE: – muass echt sogn, hobn a Muadstempo drauf in da Schul, nix mea lei Ringalen und Strichelen so wia bei uns, hom schon g’leant "i" und "l" und "m". Taugt ihm total, dem Jesaia, mocht a ollweil Fleißaufgob, vastehst, "mili mimi im nil", zehn, fuchzehn Mol, "mili mimi im nil", dabei waß a nit amol, wos da Nil is, und brauchat eh lei drei Mol, oda fünf Mol, waß i jetz nit genau. Is jo wuascht, jednfolls geht echt total gean in die Schul und mocht total gean Aufgob und –

DER ERSTE (hat der Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier entnommen und hält es dem Zweiten hin): Lies!

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor): Heabstgesong // Da Himml is komplett vahongen. / Im Strondbod waht ein schor-fer Wind. / Da Summa, dea is jetz vagongen. // Geh, vaschwind ... // Es folgt dem Heabst ein finstrer Winter. / Dahin die heit’ren Toge sind. / Ich seifze traurig , denk’ ich hinter: // Geh, vaschwind ... // Im Mai erst hom wia wieder offen. / Ob wia donn noch am Lebn sind? / Man weiß es nicht. Man konn nur hoffen. // Geh, vaschwind ... (Gibt das Blatt zurück): Guat.

DER ERSTE: Wohl? Weil mia kummt vua, is a bissele kuaz. Brauchat ewentwöll noch an, zwa Strofn.

DER ZWEITE: Naa naa, guat. Loss lei, wia’s is. Und, waßt eh, gestan hom se g’leant "o". Dea Hund so a Freid, hot g’sogt, "o" taugt ihm noch vül mea ols wia "i". Und hot echt a total schene Schrift fia sei Olta, schreibt echt schene "o", nit so vawoataklt, naa, gonz richtige Kreis’, hett i nia zommgebrocht, wioa i so olt woa. Jetz schreibt a ollweil "oli moli lili om" und so Zeig , dea Hund so a Gaude –

DER ERSTE (vor sich hin): Die Blätter färben sich ins Gölwe. / Da Imme redet von sein Kind / in ana Tour, ollweil dossölwe. // Geh, vaschwind ...

(Der Zweite unterbricht abrupt seinen Monolog, wirft dem Ersten einen beleidigten Blick zu, nimmt sein Handy aus der Hosentasche und beginnt, über das Display zu wischen.

Lange Pause.)

DER ERSTE: Geh, kumm! Woa lei a Spaß!

(Lange Pause.

Vorhang)

(Antonio Fian, 6.10.2023)