Die wetterfesten Cowboystiefel des Unternehmens Crocs sind ab 23. Oktober zu haben. Crocs

Es ist noch nicht lange her, dass in dieser Kolumne die Rückkehr des Cowboyboots heraufbeschworen wurde. Nun darf dieser Erkenntnis eine weitere hinterhergeschoben werden: Cowboystiefel müssen nicht mehr unbedingt aus Leder gefertigt werden, und vor allem müssen sie nicht wie klassische Cowboystiefel aussehen.

Die neueste Erfindung aus dem Hause Crocs jedenfalls ist zwar mit Sporen ausgestattet, erinnert aber auch an den bequemen Gartenschuh, mit dem das US-Unternehmen in den vergangenen Jahren Umsätze gemacht hat – im dritten Quartal des Jahres 2022 fast eine Milliarde US-Dollar.

Wer nun angesichts dieser waghalsigen Neuerfindung aus schimmerndem Kunststoff mit Krokoprägung dazu ansetzt, die Augen zu verdrehen: Diese Schuhe, sie treffen in Zeiten fluider Identitäten einen Nerv. Denn sie sind nicht nur was für die Arnold Schwarzeneggers dieser Welt, sondern dürften auch erdverbundene, gartelnde Menschen erfreuen. In ihnen wird der Gang durchs Gemüsebeet zu einer trockenen wie ungefährlichen Angelegenheit. Das war in knöchelfreien Clogs nicht unbedingt garantiert.

Der Wunschstiefel

Der Stiefel, der ab dem 23. Oktober auf den Markt kommt, wird zwar nur für begrenzte Zeit für 120 Dollar zu haben sein, hat aber schon etliche Schlagzeilen produziert: "Crocs' Cowboystiefel? Denken Sie nicht zu viel darüber nach", titelte etwa die "New York Times". Mit dem Modell kommt das Unternehmen übrigens häufig geäußerten Wünschen von Crocs-Fans nach.

Der wadenhohe Schuh ist für Crocs übrigens schon Stiefel Nummer zwei in diesem Jahr. Gemeinsam mit dem New Yorker Künstlerkollektiv Mschf hatte man im Sommer ein emmentalergelbes, gelöchertes Exemplar herausgebracht. Die guten Teile waren allerdings etwa dreimal so teuer wie die Cowboystiefel.

Wer für den neuen Modemut des US-amerikanischen Unternehmens verantwortlich ist? Möglicherweise König Charles. Als der Künstler David Hockney beim Besuch des Buckingham-Palastes gummientenfarbene Crocs an den Füßen trug, schien Charles begeistert: "Ihre gelben Galoschen, wunderschön gewählt", soll er im Smalltalk geäußert haben. Die britische "Vogue" reagierte damals auf das königliche Gütesiegel umgehend mit einem Beitrag: "Your Crocs Are Now King Charles-Approved". Möglicherweise gefallen Charles ja auch die Gartenschuhe mit den Sporen – er hat schließlich lange in seinem "Gartenparadies Highgrove" herumgraben müssen, bevor er König wurde. (Anne Feldkamp, 10.10.2023)