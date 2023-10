Elon Musk steht für radikale Veränderungen beim Twitter-Nachfolger X. Noch ist ihm dabei das Lächeln nicht vergangen. AFP/STEFANI REYNOLDS

Erst vor kurzem ist bekannt geworden, dass der Twitter-Nachfolger X neue Abo-Modelle einführen will, um mehr Nutzer zu einem Abo zu bewegen. Neben diesem "Plus" an Flexibilität hat man sich bei X nun offenbar eine weitere Maßnahme ausgedacht: Eine neue Funktion soll es Nutzern ermöglichen, die Antwortmöglichkeit zu ihren Tweets auf verifizierte Konten zu beschränken. Ob die Attraktivität des kostenpflichtigen Verifizierungssystems damit erhöht wird, bleibt abzuwarten.

Der vor knapp einem Jahr eingeführte kostenpflichtige Dienst Twitter Blue bietet Nutzern das blaue Verifizierungssymbol gegen eine monatliche Gebühr von mittlerweile 9,6 Euro. Insbesondere für diejenigen, die sich nicht für diesen kostenpflichtigen Service entscheiden, kann es zunehmend schwieriger werden, falschen oder irreführenden Informationen entgegenzuwirken. Wie "The Verge" berichtet, haben jüngste Untersuchungen auch gezeigt, dass die Verbreitung solcher Fehlinformationen auf der Plattform stark zugenommen hat.

Abschreckung – aber für wen?

X argumentiert damit, dass die Beschränkung der Antworten auf verifizierte Konten die Wahrscheinlichkeit von Online-Belästigung, Trolling und Fehlinformationen verringern könnte. Diese Ansicht dürfte auf der Annahme beruhen, dass die Kosten für die Verifizierung von Accounts böswillige Akteure und den Einsatz von Bots abschrecken. Betrachtet man jedoch gerade die verifizierten Bots, die sich zunehmend auf X bemerkbar machen, oder bewertet man einfach die aktuelle Dynamik der Plattform, so scheint diese Idee wenig stichhaltig zu sein.

X gibt Antworten von verifizierten Konten bereits jetzt Vorrang. Dies macht es für jeden leicht, die Qualität des Diskurses in Threads zu beurteilen, die von Nutzern mit blauen Häkchen dominiert werden. Eine amüsante, aber aufschlussreiche Reaktion auf die Ankündigung dieser neuen Funktion durch X kam von einem Nutzer mit dem Namen "Dave, the reply guy" – er bezeichnete die neue Maßnahme als "pay to win mode".

Radikale Veränderungen, radikale Verluste

Nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat, hat er radikale Veränderungen durchgeführt. Er benannte die Plattform in X um und überholte das System für die Verifizierung von Accounts. Erstaunlicherweise nahm er sogar einigen bekannten Persönlichkeiten ihre Verifizierung weg, gab sie jedoch kurz darauf zurück. Ein besonders gravierender Schritt war der massive Personalabbau, wodurch fast 80 Prozent der Mitarbeiter von Twitter gehen mussten.

Gleichzeitig sieht sich X aber auch mit einem signifikanten Rückgang der Werbeeinnahmen in den USA konfrontiert, seit Musk das Unternehmen übernommen hat. Daten des Unternehmens Guideline zeigen, dass die Einnahmen im Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 78 Prozent zurückgingen – der höchste Rückgang seit Musks Übernahme. (red, 10.10.2023)