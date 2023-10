Wien – Zwei weitere österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger sind nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel tot. Sie seien "Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel", teilte das Außenministerium am Donnerstagabend der APA mit. "Unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit den Familien und Freunden", so das Außenministerium weiter. Bei den zwei Toten handle es sich nicht um die zwei nach wie vor Vermissten. Insgesamt sind damit drei österreichische Opfer auf israelischer Seite verifiziert.

Zum Verbleib dieser beiden Doppelstaatsbürger würden weiterhin keine gesicherten Informationen vorliegen, so das Außenministerium. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.

259 Menschen wurden mittlerweile aus Israel ausgeflogen. Rund 160 weitere Österreicherinnen und Österreicher, die sich derzeit noch im Land befinden, warten auf einen Evakuierungsflug. (APA, red, 13.10.2023)