Ein Admiral tankt Sonne auf einem Haselnussstrauch, dessen Blätter sich bereits herbstlich verfärben. (Belichtungszeit 1/1000 Sek., Blende f6.3, Lichtempfindlichkeit ISO 1800, Brennweite 460 mm am APS-C-Sensor entspricht Bildwirkung v. 690 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat) Michael Simoner

Können Sie sich noch an den S.T.S.-Hit "Irgendwann bleib i dann dort" erinnern? Ab und zu packt einen einfach die Sehnsucht nach einem Ort, wo man alles hinter sich lassen kann. Im Gegensatz zu uns verschieben Tiere den Traum vom Tapetenwechsel nicht auf irgendwann, sondern nützen einfach den günstigsten Zeitpunkt. So wie der Admiral, der Schmetterling aus der Familie der Edelfalter. Er fühlt sich inzwischen so wohl bei uns, dass er in vielen Gegenden Österreichs schon ganzjährig anzutreffen ist. Der Klimawandel macht's möglich.

Gefühlt weniger Schmetterlinge

Bei uns im Garten ist der Admiral (Vanessa atalanta) der einzige bunte Schmetterling, der noch auf Blättern des Haselnussstrauchs Sonne tankt und dann die letzten Blüten des Sommerflieders oder des Eisenkrauts besucht. Weiße Kohlweißlinge sind auch noch da. Von Tagpfauenaugen oder Zitronenfaltern, die als Imagines überwintern, ist keine Spur. Ich hab generell das Gefühl, dass sich schon im Sommer weniger Schmetterlinge blicken ließen, obwohl sich am Futterangebot für Raupen und am Blumenbuffet für die fertigen Insekten nichts geändert hat. Umso mehr freuen wir uns über jeden Falter, den wir jetzt noch entdecken.

Der Admiral ist ein bildschöner Tagfalter. Die Spitzen der Vorderflügel sind an der Oberseite samtschwarz und weiß gefleckt. In der Mitte verläuft eine rote bis orangefarbene Binde. Befinden sich in dieser breiten Binde einige weiße Punkte, handelt es sich um ein Weibchen. Männchen haben an dieser Stelle keine Punkte. Die rötliche Binde setzt sich auf der Oberseite der Hinterflügel fort, hier zur Abwechslung mit schwazen Punkten. Von unten betrachtet erscheinen die Vorderflügel verwaschener und bleicher, auf der Unterseite der hinteren Flügel trägt der Admiral zeitlos modische Erdfarben. Damit ist er bestens getarnt, wenn er beim Sitzen die Flügel hochklappt.

Route über die Alpen

Früher flogen Admirale in unseren Breiten im Herbst über die Alpen in den Süden, und deren Nachkommen flatterten im Frühling wieder zurück. Diese Route dürfte aber mittlerweile kaum mehr eine Rolle spielen. Die Schmetterlinge sind zwar nach wie vor Wanderfalter, doch viele überwintern nun nördlich der Alpen in Regionen, in denen es nicht mehr so frostig wird. Zudem dürfte der Admiral kältresistenter geworden sein. Was er unbedingt braucht, sind Brennnesseln, denn das sind die Hauptwirtpflanzen für die Larven.

Manchmal verwechsle ich den Admiral mit dem Distelfalter (Vanessa cardui) und ernte dafür mitleidiges Kopfschütteln. Da hilft auch mein Obergscheiteln, dass die beiden zur gleichen Gattung Vanessa gehören, nichts. Na ja, aber die weißen Flecken auf den Vorderflügeln sind schon sehr ähnlich. Die Distelfalter sind jedenfalls noch echte Sonnenanbeter. Die meisten verbringen den Winter in Nord- und Westafrika. Der Rückflug im Frühling dauert dann mehrere Generationen. Erst die Urenkel der Distelfalter, die in Afrika gestartet sind, kommen bei uns an. (Michael Simoner, 18.10.2023)

Der Admiral gehört zu den häufigsten Schetterlingen Österreichs. (1/1000 Sek., f8, ISO 2500, 460 mm, APS-C) Michael Simoner

Auf den letzten Blüten des Sommerflieders gibt es noch Nektar. (1/800 Sek., f11, ISO 720, 500 mm, APS-C) Michael Simoner

Auf der Unterseite trägt der Admiral erdige Farben. Wenn er nicht gerade auf einer weißen Mauer sitzt, ist er damit gut getarnt. (1/250 Sek., f8, ISO 250, 105 mm Makro) Michael Simoner

Ein Insekt mit nur vier Beinen? Jein. Die beiden Vorderbeine sind beim Admiral wie bei vielen Schmetterlingen zu Tastern verkürzt und liegen eng am Körper an. (1/320 Sek., f7.1, ISO 2000, 500 mm) Michael Simoner

Das ist ein Distelfalter, der wie der Admiral zur Gattung Vanessa gehört. (1/320 Sek., f4.5, ISO 100, 85 mm Makro am 1-Zoll-Sensor) Michael Simoner