Herzlichen willkommen, liebe Wordpress-Community, tröten die Elefanten begeistert. Mastodon

Mit Blue Sky ist zuletzt ein weiteres Social Network in Österreich angekommen, das Nutzerinnen und Nutzern von Elon Musks X, vormals bekannt als Twitter, eine Alternative bieten möchte. Diese Rolle war Ende 2022 noch Mastodon zugesprochen worden, das im sogenannten Fediverse beheimatet ist: Hier liegen die Accounts nicht zentral auf dem Server eines einzigen Unternehmens, sondern verteilt auf unterschiedlichen Servern ("Instanzen"), die miteinander kommunizieren können – vergleichbar damit, dass man bei einem Mobilfunkanbieter einen Handyvertrag abschließt, aber trotzdem mit den Kunden anderer Anbieter telefonieren kann.

Platzhirsch Wordpress

Nach dem anfänglichen Hype wurde es bald wieder ruhiger um Mastodon, bis nun eine Entwicklung für Aufsehen unter Webmastern und Bloggern sorgen dürfte. Denn ein Plug-in für das Content Management System (CMS) Wordpress soll eine nahtlose Verzahnung von Wordpress-Websites mit dem hinter dem Fediverse stehenden System Activitypub ermöglichen – und somit auch direkt mit Mastodon. Ergänzend zu selbst auf einem eigenen Server aufgesetzten Wordpress-Websites ist das Plug-in auch für Menschen verfügbar, die ihren Blog direkt bei Wordpress.com betreiben.

Relevant ist das vor allem, weil Wordpress unbestrittener Marktführer unter den Content-Management-Systemen ist: Der Marktanteil unter mit einem CMS erstellten Websites liegt bei 65,2 Prozent, insgesamt wird Wordpress für 45,8 Prozent aller weltweiten Websites genutzt. Und der Anteil wächst weiter: Seit 2011 ist die Nutzung von Wordpress durchschnittlich um zwölf Prozent pro Jahr gestiegen. Automattic, das Unternehmen hinter Wordpress, hat das Activitypub-Plug-in im März übernommen, nun wird es offiziell von Wordpress unterstützt.

Postings und Kommentare synchronisieren

Mithilfe des Plug-ins werden für die Website und auf Wunsch auch für die dort aktiven einzelnen Bloggerinnen und Blogger automatisch Accounts erstellt, die in Mastodon und anderen Anwendungen des Fediverse sichtbar sind. Folgt man diesen Accounts, so sieht man die Postings der Website – typischerweise eines Blogs – im eigenen Mastodon-Feed. Mehr noch: Werden die Postings auf Mastodon kommentiert, so erscheinen diese Kommentare anschließend auch auf dem Blog.

So können der Leserkreis und der Raum für Diskussionen schnell erweitert werden – während man sich in der Mastodon-Welt über neuen Content freuen dürfte. Einen weiteren Boost könnte Mastodon künftig bekommen, wenn sich auch der vom Facebook-Mutterkonzern Meta geschaffene X-Konkurrent Threads an das Fediverse anbinden lässt. Entsprechende Pläne hat der Konzern bereits angekündigt, materialisiert haben sie sich aber noch nicht. (stm, 21.10.2023)