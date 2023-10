Johannes Anzengruber will am Donnerstag eine persönliche Erklärung abgeben. Das Programm für seine neue Liste soll in den nächsten Wochen präsentiert werden

Innsbruck – Der designierte Bürgermeisterkandidat des neuen bürgerlichen Bündnisses für die Innsbrucker Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr, Florian Tursky (ÖVP), bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Stall: Der mit der Partei im Unfrieden lebende Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) tritt bei der Wahl als Bürgermeisterkandidat mit einer eigenen Liste an. Das erfuhr die APA kurz vor einer "persönlichen Erklärung" Anzengrubers am Donnerstag in Innsbruck aus sicherer Quelle.

Beim ÖVP-Stadtparteitag am 3. November wird der frühere Almpächter nicht – wie ursprünglich angekündigt – gegen Tursky um den Posten des ÖVP-Stadtparteiobmanns rittern. Angesichts des Antretens mit einer konkurrierenden Liste wird erwartet, dass Anzengruber aus der Partei ausgeschlossen wird. Anzengruber will nun eine "breite bürgerliche Bewegung" auf die Beine stellen. Deren Proponenten sowie das Programm sollen in den nächsten Wochen präsentiert werden.

Wie Anzengrubers Chancen bei der Wahl stehen, bleibt abzuwarten. Sowohl in der Listenwahl als auch in der Bürgermeisterdirektwahl könnte er dem neuen bürgerlichen Bündnis und Tursky aber einige schmerzhafte Prozente kosten.

Anzengruber von ÖVP als Kandidat abgelehnt

Das Verhältnis Anzengrubers zur ÖVP war in den vergangenen Monaten mehr als angespannt. Ein Bruch war im Prinzip vor der Bekanntgabe einer eigenen Kandidatur bereits eingetreten. Zu einer Eskalation kam es Ende August: Der Vizebürgermeister richtete in einem publik gewordenen "offenen Brief" an Landesparteiobmann und Landeshauptmann Anton Mattle diesem aus, Bürgermeisterkandidat werden zu wollen. Außerdem drängte er auf eine Mitgliederbefragung, um diese Frage zu klären. Die Tiroler ÖVP reagierte jedenfalls sehr verärgert über Anzengrubers Vorgehen, schließlich hatte er sich Tage zuvor mit Mattle zu einem persönlichen Gespräch getroffen.

Es war ein offenes Geheimnis, dass weder Stadt- noch Landes-ÖVP – und vor allem auch nicht der jetzige Bündnispartner "Für Innsbruck" unter Ex-Bürgermeisterin Chrstine Oppitz-Plörer – Anzengruber als Herausforderer von Grünen-Stadtchef Georg Willi wollten. Letztlich kam es zur Personalie Tursky, über die bereits lange spekuliert worden war. Anzengruber wurde es parteiintern nicht zugetraut, Willi aus dem Amt zu kegeln. Außerdem wurden ihm Alleingänge, mangelnde Teamfähigkeit und ein zu enges Verhältnis zum politischen Gegner Willi angekreidet.

Nach der Nominierung Turskys Anfang Oktober übte Anzengruber zudem scharfe Kritik an der Partei. Damals bekundete er aber noch, auf jeden Fall beim Stadtparteitag antreten zu wollen.

Zuletzt geriet Anzengruber auch wegen einer umstrittenen Verteilung von "Erlebnis-Cards Tirol", unter anderem an Feuerwehrmitglieder, ins Visier. Die Stadt schaltete letztlich die Staatsanwaltschaft ein. Eine magistratsinterne Prüfung habe ergeben, dass bei "Verdacht einer strafbaren Handlung" Anzeigepflicht bestehe, hieß es. Anzengruber begrüßte in einer Reaktion, dass die Sache nun "unvoreingenommen geprüft" werde. Der Vizebürgermeister sah in der Kartenaktion nichts Verwerfliches, im Gegenteil. Er betonte, dass er nur als Vermittler tätig geworden sei und die Karten weder der Stadt noch ihm persönlich geschenkt worden waren. (APA, 19.10.2023)