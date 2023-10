"Der Exorzist – Bekenntnis" knüpft als Reboot inhaltlich an den Filmklassiker an und ignoriert die Fortsetzungen des Originals. Als eine Art Bindeglied fungiert unter anderem Schauspielerin Ellen Burstyn, die damals wie heute als fiktive Schauspielerin Chris MacNeil im Film zu sehen ist. Diese wird hinzugezogen, nachdem ein verzweifelter Vater über den Exorzismus gelesen hat, der 1973 an ihrer zwölfjährigen Tochter Regan durchgeführt wurde.

Der alleinerziehende Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) steht nämlich vor dem Problem, dass seine Teenager-Tochter Angela (Lidya Jewett) und deren beste Freundin Katherine (Olivia O’Neill) nach dreitägiger mysteriöser Abgängigkeit angebliche Anzeichen von Besessenheit durch einen Dämon aufweisen. Woran er als Agnostiker nicht glaubt, erscheint den strenggläubigen Eltern Katherines plausibel. Der Versuch eines Exorzismus nimmt seinen Lauf.

Besessen: Lidya Jewett als Angela Fielding in einer Szene aus "Der Exorzist – Bekenntnis". © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Das sagen die Kritiken

Während die "Süddeutsche Zeitung" im Film Potenzial zum Nachdenken sieht, verbreitet er für film.at Langeweile. So heißt es bei Ersterer: "Man vergisst diesen gruseligen, nur bisweilen überzeichneten Kinofilm nicht so schnell. Zumal er zum Nachdenken anregt. Darüber etwa, was das sogenannte Böse ausmacht. Und warum es einen so festen Platz hat in unserer Welt." Ganz andere Töne sind hingegen bei film.at zu lesen: "Während der originale 'Exorzist' vor einem halben Jahrhundert das Publikum traumatisieren konnte, schafft es dieser späte Nachzügler höchstens, Langeweile zu verbreiten und regt zur rätselhaften Frage an, wozu er überhaupt nötig war." Im STANDARD hieß es: "Der sachte anschwellenden Tonalität des Originals wird eine rasche Schnittfolge mit teils experimentellen Sequenzen entgegengesetzt. Und Mike Oldfields Tubular Bells, die dem Original eine Giallo-Atmosphäre verliehen, finden erfreulich dezent ihren Platz im neuen Setting."

Was sagen Sie?

Was fanden Sie an "Der Exorzist – Bekenntnis" gelungen, was vielleicht weniger? Gab es Szenen, die Sie schockiert oder erschreckt haben? Wie gut kennen Sie den Horrorklassiker von 1973 – und wie beurteilen Sie die beiden Filme im Vergleich? Und da der aktuelle Film als Auftakt einer Trilogie konzipiert ist: Werden Sie sich auch die weiteren Teile ansehen? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 30.10.2023)