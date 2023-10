Mit dem neuen Index will der weltgrößte Online-Marktplatz für Luxusuhren, Chrono 24, einen Überblick über die Wertentwicklung am Uhrenmarkt geben

Gedacht als Hilfestellung für all jene, die einen genauen Blick auf die Wertentwicklung einzelner Uhrenmarken und -modelle haben wollen und nach objektiven Daten suchen, ist am Freitag Chronopulse online gegangen. Dahinter steckt Chrono 24, der weltweit größte Online-Marktplatz für Luxusuhren. Der Index greift auf über 4,6 Millionen Datensätze aus zwei Jahrzehnten historischer Analysen sowie realer Verkaufsdaten der Plattform zurück und bildet Verkaufstrends, Marktentwicklungen und somit den Sekundärmarkt für Luxusuhren ab. Dazu nutzt Chrono 24 die anonymisierten Verkaufsdaten der eigenen Plattform für die Indexierung.

Chronopulse ist ein Uhrenpreisindex, der die Entwicklung des weltweiten Luxusuhrenmarkts abbildet. Basierend auf mehr als 600.000 Transaktionen und validiert durch Branchenexperten analysiert er die Leistung von 14 ausgewählten Uhrenmarken – und 140 Uhrenmodellen. Chrono24

Bei der Entwicklung von Chronopulse hat das Team aus Datenwissenschaftern und Branchenkennern die 14 wichtigsten Marken nach Handelsvolumen untersucht, heißt es in der Aussendung des Unternehmens. Man nutze tagesaktuelle Verkaufsdaten in Kombination mit Preis- und Kauftrends der Marken Rolex, Omega, Patek Philippe, Audemars Piguet, Breitling, Cartier, IWC, Panerai, TAG Heuer, Jaeger LeCoultre, Hublot, Vacheron Constantin, Grand Seiko und Zenith. Die 14 Marken würden mehr als 80 Prozent des weltweiten Handelsvolumens des Zweitmarkts für Luxusuhren repräsentieren. Die zehn umsatzstärksten Modelle jedes Herstellers hätten Einfluss auf den Chronopulse-Index, insgesamt handelt es sich 140 Referenzen. "Der Preisindex verwendet außerdem eine Kombination aus neuen und gebrauchten Uhren und berücksichtigt unterschiedliche Varianten für jede Referenz", liest man. Das klingt nach einem nützlichen Wegweiser durch den (Gebraucht-)Uhren-Dschungel, in dem man sich, gerade als Einsteigerin oder Einsteiger, leicht verirren kann.

Die Daten des Chronopulse-Index werden täglich aktualisiert, verspricht man. Auch, dass die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Hersteller und Uhrenmodelle alle sechs Monate evaluiert und gegebenenfalls angepasst wird. Darüber hinaus will das Team Chronopulse in den kommenden Monaten durch zusätzliche arten- sowie markenspezifische Indizes erweitern, um das Produktangebot zu diversifizieren. Zum Launch zeigt Chronopulse zum einen die Entwicklung des gesamten Sekundärmarkts sowie zum anderen die Entwicklungen der Teilmärkte für die 14 inkludierten Uhrenmarken. Darüber hinaus will man Userinnen und Usern bald auch die die Integration der eigenen "Watch Collection", ein Feature, mit dem Nutzer ihre Uhrensammlung digital verwalten können, ermöglichen. Der Index soll in naher Zukunft auch vollständig in die Chrono-24-App implementiert werden. (Markus Böhm, 20.10.2023)