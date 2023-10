(Der Alte Platz in Klagenfurt an einem ungewöhnlich milden Oktoberabend 2023. An einem der Stehtische in einem Gastgarten zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in Zivilkleidung, beide merkbar alkoholisiert. Sie trinken längere Zeit schweigend, dann:)

DER ERSTE: Imme?

DER ZWEITE: Immanuel haß i.

DER ERSTE: Immanuel?

DER ZWEITE: Hm?

DER ERSTE: Red mi amol on.

DER ZWEITE: Wos?

DER ERSTE: Red mi amol on.

DER ZWEITE: Wieso?

DER ERSTE: So. Tua’s anfoch. Red mi on.

DER ZWEITE: He!

DER ERSTE: Naa, richtig.

DER ZWEITE: He, du!

DER ERSTE: Richtig! Mitn Nomen!

DER ZWEITE: Mitn Nomen?

DER ERSTE: Mitn Nomen, jo!

(Pause)

DER ZWEITE: Wia haßest’n?

DER ERSTE: Waß nit.

DER ZWEITE: Echt?

DER ERSTE: Echt.

(Pause)

DER ZWEITE: Schas, oda?

DER ERSTE: Eh.

(Pause)

DER ZWEITE: Frog Joëlle. Joëlle wead wissen. Woats jo a Weile zommen.

DER ERSTE: Hot ollweil g’sogt Bussibär.

DER ZWEITE: Donn Muata. Muata waß sicher.

DER ERSTE: Hot ollweil gsogt Bua.

DER ZWEITE: Schon. Oba wonnst frogst, wead sicher wissn.

DER ERSTE: Geht nit. Gestan g’stuabn.

DER ZWEITE: Echt?

DER ERSTE (nickt)

(Pause)

DER ZWEITE: Schas, oda?

DER ERSTE: Eh.

(Lange Pause)

DER ZWEITE: Vielleicht waß Gerold.

(Lange Pause.

Vorhang)

(Antonio Fian, 20.10.2023)