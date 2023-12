In so ziemlich jeder engeren zwischenmenschlichen Beziehung spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Bei manchen Menschen sind diese stärker ausgeprägt als bei anderen, und doch sind es immer Gefühle, die zwischen Freundinnen und Freunden, Geschwistern oder Eltern und eben zwischen Partnerinnen und Partnern mitschwingen und Beziehungen maßgeblich beeinflussen. In Liebesbeziehungen sind diese vor allem anfangs für Verliebte überdurchschnittlich positiv, ja sogar überwältigend. Und doch kann bereits zu Beginn einer Romanze, aber auch im weiteren Verlauf einer Beziehung eine eher unangenehme Komponente mitwirken, nämlich Eifersucht.

Natürlich gibt es Abstufungen und wesentliche Unterschiede, was Eifersucht betrifft – denn vermutlich hat schon jede oder jeder im Leben zumindest einen Anflug davon verspürt, ohne dass die Empfindungen stärker geworden sind oder überhaupt nach außen getragen wurden. Ist das Gefühl schwach ausgeprägt und reagiert man selten in der einen oder anderen Situation kurz eifersüchtig, kann das auch eine natürliche Reaktion auf das Verhalten des Partners oder der Partnerin sein.

Wie äußert sich Eifersucht in Ihrer Beziehung? diego_cervo/Getty Images

Während ein gewisses Maß an Eifersucht also in jeder Beziehung vorkommen kann und auch nicht großartig etwas bedeuten muss, kann es aber in eine gänzlich andere Richtung gehen. Beginnt der Partner oder die Partnerin dem oder der anderen beispielsweise hinterherzuspionieren, verbietet den Kontakt zu anderen Personen und schränkt damit die Freiheit in der Beziehung ein, ist es wichtig, offen darüber zu sprechen – entweder direkt als Paar, mit anderen nahestehenden Menschen oder gegebenenfalls auch in einer Therapie. Nimmt das Thema Eifersucht einen zu großen Raum in der Beziehung ein und schadet dieser, sollte auch eine Trennung in Erwägung gezogen werden.

Haben Sie Erfahrungen mit Eifersucht in Beziehungen?

Tendieren Sie selbst dazu, eifersüchtig zu sein? Wissen Sie, aus welchen Gründen Sie so reagieren, und haben Sie bereits mit anderen darüber gesprochen? Haben Sie umgekehrt schon eifersüchtige Partnerinnen und Partner gehabt? Welchen Einfluss hat oder hatte das auf die Beziehung? Wo liegt für Sie die Grenze in Hinblick auf Eifersucht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 8.12.2023)