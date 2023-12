In Zeiten von Tinder, Grindr und Co ist Dating für viele zu einer niederschwelligen Möglichkeit geworden, Menschen kennenzulernen und kurzzeitigere Beziehungen oder Bekanntschaften einzugehen – oft auch rein sexueller Art. Wer häufig seine Partnerinnen und Partner wechselt, sollte jedenfalls darauf achten, mit Kondom zu verhüten, um einer Infektion mit sexuell übertragbaren Krankheiten vorzubeugen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, sich auf Krankheiten zu testen und sein Gegenüber nach einem Test zu fragen. Das Bewusstsein dafür dürfte allerdings nicht ausreichend sein, betrachtet man die Zahlen der sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten, kurz STIs (= sexually transmitted infections).

Denn laut Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es einen neuen Negativrekord zu verzeichnen. Innerhalb von neun Jahren ist die Zahl der Syphilis-Diagnosen in Europa um 87 Prozent angestiegen. Die Zahl der HIV-Infektionen hat sich in diesem Zeitraum fast verdoppelt. Dieser Trend ist auch in Österreich zu beobachten, hierzulande gibt es außerdem auffallend viele neue Fälle von Gonorrhoe und Chlamydien.

Lassen Sie sich regelmäßig auf sexuell übertragbare Krankheiten testen? Getty Images

Obwohl es anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember auch Grund zur Freude gibt, was Fortschritte in der Forschung und in der Behandlung des Virus anbelangt, sind diese Zahlen ein Rückschritt: Zwischen 2010 und 2019 wurden fast doppelt so viele HIV-Diagnosen neu gestellt wie in den Jahrzehnten davor, sodass derzeit rund 1,5 Millionen Betroffene vermeldet werden.

Für "I_d_rather_be_at_the_beach" ist klar, dass es an Aufklärung, aber auch an niederschwelligen und günstigen Tests mangelt:

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie häufig wechselnde Sexualkontakte? Ist es Ihnen dabei wichtig, das Thema vorab anzusprechen und abzuklären, wie der oder die andere das sieht? Benutzen Sie immer Kondome, oder verzichten Sie auch einmal darauf? Verlangen Sie von Ihren Partnerinnen oder Partnern, sich vor dem ersten Sexualkontakt auf Krankheiten zu testen? Und sind Sie auch umgekehrt dazu bereit oder wurden von anderen dazu aufgefordert? (mawa, 1.12.2023)