Mehr als zwanzig Jahre ist es bereits her, dass Meg Ryan an der Seite von Hugh Jackman im Film "Kate & Leopold" das letzte Mal in einer Liebeskomödie zu sehen war. Vergangene Woche startete nun ihr neuester Film "What Happens Later" in den US-Kinos – vermutlich eine Freude für Fans, die Schauspielerin in dem Genre wiederzusehen, für das sie weltberühmt war. Denn kaum jemand hat in den 1990er-Jahren romantische Komödien so stark geprägt wie Meg Ryan.

Eine in Erinnerung gebliebene Szene: Beim Treffen im Restaurant lernt Harry von Sally so einiges in Sachen Liebe. Imago Images / Ronald Grant

Auf der Suche nach Liebe

Wer erinnert sich nicht an die heimlichen E-Mails, die die junge Buchverkäuferin Kathleen Kelly im Film "E-Mail für dich" unbekannterweise ihrem Konkurrenten schickte und sich in ihn verliebte; oder an die Schlussszene aus "Schlaflos in Seattle", in der sich Meg Ryan und ihr Filmpartner Tom Hanks am Empire State Building endlich begegnen. Auch so manche Momente aus "Harry und Sally" dürften dem einen oder der anderen noch länger in Erinnerung geblieben sein.

All diesen Filmen ist jedenfalls eine ähnliche Frauenrolle gemein, die Ryan perfekt zu verkörpern wusste: die des lieben Mädchens von nebenan, das auf etwas naive, aber doch immer liebenswerte Art und Weise das Herz ihres Filmpartners erobern wollte. Kaum verwunderlich, dass das Verlassen dieser Rolle auch dazu führte, dass es ab den 2000er-Jahren immer ruhiger um die Schauspielerin wurde. Besonders der Erotikthriller "In the Cut" wurde von ihren Fans weniger wohlwollend aufgenommen. Zuletzt war Meg Ryan 2015 im Film "Ithaca" zu sehen. Hier spielte sie nicht nur eine zentrale Figur, sondern führte auch Regie, wie in ihrem aktuellsten Film "What Happens Later".

Ihre liebsten Meg-Ryan-Filme?

Waren oder sind Sie ein Fan der Schauspielerin? Welche Klassiker mögen Sie besonders? Was schätzen Sie an Meg Ryan? Oder können Sie Filmen mit ihr eher wenig abgewinnen? Werden Sie sich ihren neuesten Film ansehen?