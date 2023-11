Wien - Im September feierte "Kurz – der Film" im Wiener Artis-Kino seine Premiere – in Anwesenheit zahlreicher ÖVP-Granden. Nun erlebt Sascha Köllnreiters Film über Sebastian Kurz bald seine Free-TV-Permiere: Servus TV zeigt die Dokumentation, die wegen fehlender Distanz zum Altkanzler kritisiert wurde, am 23. November um 20.15 Uhr im Hauptabendprogramm. In einer Aussendung weisen die Produktionsfirmen Pongo Film und Opus-R darauf hin, dass die Doku nun auch in Deutschland, Ungarn und Südtirol im Kino laufen soll.

Sebastian Kurz bei der der Premiere von "Kurz – der Film" vor dem Wiener Artis-Kino.

"Kurz – der Film" kommt ohne Kommentar aus und führt an zahlreichen Interviews entlang, die für den Film geführt wurden. Zwar kommen auch Kritiker vor, die Geschichte wird jedoch durch Wortspenden von Kurz und seinen Leuten dominiert. Mehrere kritische Protagonisten, die für den Film interviewt wurden, übten Kritik am fertigen Film, in dessen die Geschichte des Erfolgsmenschen Kurz steht, weniger die Affären, Verfahren und Ermittlungen. (red, 6.11.2023)