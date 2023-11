Die US-Unternehmerin ist auf dem Titel des Magazins "GQ" zu sehen. Sie wurde zu einem von drei "Men of the Year" gekürt

Kim Kardashian macht wieder einmal Schlagzeilen. APA/AFP/ANGELA WEISS

Auf dem Cover des Magazins "GQ" trägt Kim Kardashian einen dunklen Blazer, ein gestreiftes Hemd und eine Krawatte, das Outfit soll als Hommage an ihren verstorbenen Vater, den Anwalt Robert Kardashian, verstanden werden. Ihre Leidenschaft für Männermode habe sie in ihrer Kindheit entdeckt, als sie im Kleiderkasten ihres Vaters wühlte, gab die Ausgezeichnete zu verstehen. Warum ausgerechnet die 43-jährige Unternehmerin auf dem Titel der "GQ" gelandet ist? Kim Kardashian hat das Angebot ihrer vor vier Jahren gegründeten Marke Skims um eine neue Männerunterwäschelinie erweitert. Das Magazin ist der Meinung: Diese Frau ist deshalb "Tycoon of the Year".

Im Interview mit dem Magazin spricht Kim Kardashian unter anderem über die Rolle ihres Vaters innerhalb der Familie und die Auswirkungen von dessen bekanntestem Fall, der Verteidigung von O.J. Simpson.

Kardashian hat in den letzten Monaten unter anderem mit einem BH mit falschen Brustwarzen für Schlagzeilen gesorgt und in der Vergangenheit mit Skims unternehmerische Flexibilität bewiesen. In der Corona-Krise hatten sie und ihr Geschäftspartner Jens Grede das Shapewear-Sortiment um bequeme Loungewear erweitert. Entscheidungen wie diese scheinen sich gelohnt zu haben. 2021 war sie vom Magazin "Forbes" zur Milliardärin erklärt worden.

Neben Kardashian zeichnete das Magazin "GQ" Euphoria-Star Jacob Elordi und Rapper Travis Scott als "Männer des Jahres" aus. (red, 15.11.2023)