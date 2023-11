Die Überprüfung des Geräts ist wichtig für die Sicherheit, aber hat so manchen schon zur Weißglut getrieben, besonders wegen der Kosten. Was haben Sie erlebt?

Wenn im Herbst die jährliche Heizsaison beginnt, erinnert das viele daran, sich einen Termin für die Thermenwartung auszumachen. Lebt man in einer Wohnung oder einem Haus mit Gastherme, ist die Wartung schließlich verpflichtend. "Üblicherweise gilt ein Wartungsintervall von zwei Jahren für vernünftig, je nach Alter und Zustand der Geräte können auch andere Wartungsabstände sinnvoll sein", liest man auf der Seite der Arbeiterkammer. Dabei lohnt sich auch immer ein Blick in den Mietvertrag, denn auch hier kann das Intervall der Wartung geregelt sein. Die Kosten liegen dabei immer bei den Mieterinnen und Mietern, Reparaturen oder Thermentausch ausgenommen.

Bei der Wartung wird die Therme durchgecheckt, gereinigt, kontrolliert, optimiert oder repariert. All das dient natürlich der Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner, denn unregelmäßig gewartete und somit vielleicht unbemerkt defekte Gasthermen können im schlimmsten Fall zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen führen.

Welche Probleme hat Ihre Therme, oder funktioniert sie immer so, wie sie soll? imago images/Shotshop

Doch bei der Wartung oder sogar schon vorab, bei der Suche nach einer geeigneten Firma, kann es zu allerlei Hürden und Ärgernissen kommen. Hat man nämlich noch keine Service- oder Installationsfirma seines Vertrauens gefunden, mit der man zufrieden ist, muss man sich immer wieder auf die Suche begeben. So stellt man schnell fest, dass es einerseits gar nicht so einfach ist, fachkundiges Personal zu finden, das das Gerät tatsächlich auch gründlich und nicht nur oberflächlich wartet, andererseits unterscheiden sich auch die Kosten zwischen den Anbietern um ein Vielfaches. Darum empfiehlt es sich darauf zu achten, was alles in dem Preis inkludiert ist und was womöglich zusätzlich anfällt – wie Anfahrtspauschale oder Arbeitszeit –, dann kann es sogar noch einmal teurer werden.

Neben möglichen Ärgernissen um versteckte Kosten kommen aber auch noch so manche Überraschungen das Gerät betreffend hinzu. Gefühlt muss alle paar Jahre etwas ausgetauscht oder repariert werden, was sich für Eigentümerinnen und Eigentümer finanziell bemerkbar macht. Wer Zeit und grundlegende Kenntnisse hat, sollte jedenfalls ein Auge auf die Wartung haben, um gegebenenfalls nachfragen zu können, was und warum genau repariert und ersetzt wird. Das weiß auch "ERP":

Auch "profeline" hat weniger gute Erfahrungen gemacht:

Was haben Sie bei der Thermenwartung alles erlebt?

Wie regelmäßig vereinbaren Sie einen Wartungstermin? Wie hoch sind die Kosten dafür? Welche Probleme hatte oder hat Ihr Gerät immer wieder? Oder verläuft die Wartung immer reibungslos? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (mawa, 21.11.2023)