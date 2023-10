Ein Spielplatz mit Rutsche und Schaukel ist in jedem Garten zu finden, ebenso der eigene Pool. Einige Häuser stehen leer oder werden von nur ein bis zwei Personen bewohnt. Gemeinschaftlich genutzte Bereiche gibt es eigentlich nicht. So manche Bewohnerin oder mancher Bewohner fühlt sich einsam. Jeder bleibt für sich. Eine STANDARD-Reportage zeigt das, was in fast jeder Einfamilienhaussiedlung zu finden ist. Wenige Menschen wohnen auf sehr viel Platz, und es besteht wenig Kontakt mit den Nachbarinnen und Nachbarn.

Ein Einfamilienhaus ist für viele Menschen ein Traum, aber mit den Jahren verändert sich der Wohnbedarf meist und damit vielleicht auch das Wohnbedürfnis – Kinder ziehen aus, und die Elterngeneration bleibt in einem viel zu großen Haus mit Garten zurück, das sie vielfach auch aus körperlichen Gründen nicht mehr instand halten können. Während man mit der Umnutzung bestehender Siedlungen und Häuser die Wohnbedürfnisse adaptieren und auch die Bodenversiegelung eindämmen könnte, können sich derartige Projekte nicht viele Bewohnerinnen und Bewohner vorstellen.

Wie schaut das Nachbarschaftsverhältnis bei Ihnen aus? Getty Images/iStockphoto

Erfahrungen aus der STANDARD-Community

Die STANDARD-Community hat vielfach von ihren Wünschen ans Wohnen und ihrem Leben in einer Einfamilienhaussiedlung berichtet. Dieses Posting erzählt von den Erfahrungen in einer Doppelhaushälfte:

Aus einer oberösterreichischen Siedlung berichtet dieses Posting:

"DoNuT" kennt die Nachbarschaft in der Siedlung nicht wirklich:

So erlebt "Zippo85" das Leben im Einfamilienhaus:

Alle Nachteile in einem vereint, so wird das Siedlungsleben in diesem Posting wahrgenommen:

Wie nehmen Sie das wahr?

Leben Sie in einer Einfamilienhaussiedlung, und wie erleben Sie die Gemeinschaft dort? Stehen viele Häuser leer, oder wohnen nur wenige Menschen auf vielen Quadratmetern? Könnten Sie sich eine Umnutzung mit generationsübergreifenden Wohnlösungen vorstellen, oder genießen Sie es, für sich zu sein? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen in einer Einfamilienhaussiedlung! (wohl, 17.10.2023)