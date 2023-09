Vom Abstellkammerl über den begehbaren Schrank bis hin zum Kellerabteil: Wohnungen verfügen nicht selten abseits der zum Wohnen benutzten Zimmer über zusätzliche kleinere Räume, die zur gezielten Unterbringung der diversen Dinge vorgesehen sind, die ein Zuhause braucht. Wohin man all die Sachen stellt und legt, die man nicht tagtäglich verwendet, aber dennoch griffbereit haben möchte, bereitet beispielsweise vielen Menschen Kopfzerbrechen – etwa jenen, die in Altbauwohnungen leben, in denen derlei Räumlichkeiten häufig Mangelware sind.

Was würden Sie hier unterbringen? Getty Images/Andrey Popov

Dinge, die irgendwo Platz brauchen

Wohin mit dem Staubsauger, dem Bügelbrett oder Lebensmittelvorräten? Wo hebt man den Christbaumschmuck auf, wo die Skier, die Winterreifen und die Reisekoffer? Wohin räumt man die Kleidung, die gerade nicht zur Jahreszeit passt? Nicht jeder verfügt daheim über die genannten Stauräume oder auch über eine Speis oder einen großen Wandverbau, wo diese Dinge einen möglichen Fixplatz finden. Da ist Erfindungsreichtum gefragt: Kann man vielleicht irgendwo anders hin ausweichen? Haben die Eltern oder andere Familienmitglieder mehr Platz und sind bereit, einen etwas unterstellen zu lassen? Oder mietet man sich für bestimmte Dinge irgendwo ein Lagerabteil an, in dem man solche Dinge deponiert?

Wie ist das bei Ihnen?

Wie viel Stauraum steht in Ihrer Wohnung zur Verfügung, in welcher Form und wofür nutzen Sie ihn? Haben Sie abseits der eigenen vier Wände noch andere Möglichkeiten der Unterbringung, die Sie in Anspruch nehmen? Und wenn nichts dergleichen vorhanden ist: Wie haben Sie sich sonst beholfen? Erzählen Sie es im Forum! (Daniela Herger, 26.9.2023)