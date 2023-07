Im Sommer verbringen viele Menschen die Zeit gerne draußen. Wer über eine Freifläche bei der Wohnung verfügt, erklärt diese meist zum erweiterten Wohnzimmer, wo man gerne isst, arbeitet, hin und wieder auch ein Nickerchen macht und vielleicht auch Freundinnen und Freunde zum Feiern einlädt. Und das oft zum Leidwesen der Nachbarschaft. Denn Partys, lautes Telefonieren oder auch ständige Streitereien der nebenan Wohnenden können mitunter lästig sein und auch zu Konflikten führen.

Wie sehr fühlen Sie sich durch nachbarschaftliche Geräusche und Lärm gestört? Foto: Getty Images/iStockphoto/galitskaya

Aber auch auf dem Land, wo es vermeintlich ruhiger zugeht, kann sich die nachbarschaftliche Geräuschkulisse störend auf das eigene Wohlbefinden auswirken. So kann es zum Beispiel schwer möglich sein, im eigenen Garten zu arbeiten, während der Nachbar oder die Nachbarin den Rasenmäher, die Motorsäge oder sonstige laute Gerätschaften anwirft. Aber auch schon von weniger kann man sich beeinträchtigt fühlen. Besonders genervt ist "Jurassic" davon:

Laute Nachbarschaft und Selbstreflexion

Aber nicht immer ist es so, dass man eine ruhige Nachbarschaft erwarten kann. Zieht man zum Beispiel neben eine Veranstaltungs-Location, kann man sich vor dem Einzug schon ausmalen, dass es hier hin und wieder zu lauteren Nächten kommt. Das sehen die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhausquartiers "The Marks" aber anders. Sie stören sich am Lärm der Konzert- und Partylocation "Arena". Diese muss nun leiser werden, was viele Menschen nicht verstehen.

Prinzipiell ist es schon wichtig, dass Menschen im Zusammenleben Rücksicht aufeinander nehmen. Aber oft ist einem vielleicht nicht bewusst, wie laut das eigene Leben für die Menschen nebenan ist. Hier ist ratsam, dass man ins Gespräch mit den Nachbarinnen und Nachbarn kommt, um eine Eskalation zu vermeiden. "Pfefferbeere" empfiehlt dabei auch einen Hauch Selbstreflexion:

Wie ist das in Ihrer Nachbarschaft?

Fühlen Sie sich von manchen Geräuschen der Nachbarschaft gestört? Gibt es ständigen Lärm, der Sie in den Wahnsinn treibt? Welche Möglichkeiten zur Konfliktlösung haben Sie schon versucht, und wie erfolgsversprechend waren diese? Und wie sind Sie so als Nachbar oder Nachbarin? Was könnte die Nachbarschaft an Ihnen stören? (wohl, 4.7.2023)