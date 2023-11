"Killers of the Flower Moon" ist Martin Scorseses cineastische-monumentale Auseinandersetzung mit der Situation der Ureinwohner Nordamerikas, deren Umsetzung 200 Millionen US-Dollar kostete. Sein auf wahren Ereignissen beruhender dreieinhalbstündiger True-Crime-Film spielt im Oklahoma der 1920er-Jahre und dreht sich um das indigene Volk der Osage, das Opfer eines Verbrechens wurde. Nachdem man auf deren Land Erdölvorkommen entdeckt hatte, wurden Stammesmitglieder systematisch von weißen Amerikanern ermordet. Scorsese besetzte Leonardo DiCaprio als Kriegsheimkehrer Ernest und Ehemann der Osage-Frau Mollie (Lily Gladstone). Robert De Niro übernahm die Rolle des Onkels von Ernest, eines einflussreicher Ranchers, der vorgeblich freundlich gegenüber den Osage agiert, aber geldgierig hinter deren Ölrechten her ist.

Staraufgebot in "Killers of the Flower Moon": Robert De Niro und Leonardo DiCaprio. AP/Melinda Sue Gordon

Das sagen die Kritiken

Der "Kurier" bezeichnet den Film als "kraftvoll erzählte Gewaltgeschichte", die Scorsese mit herzzerreißender Genauigkeit umgesetzt habe. Der "STANDARD" schrieb dagegen von einer "langatmigen Würdigung eines unterdrückten Volkes", in der sich der US-Starregisseur in der eigenen Opulenz verliere. Der Film erliege öfters dem Reiz der eigenen Monumentalität. In der "Zeit" fanden sich besonders lobende Worte für die schauspielerische Leistung Lily Gladstones als Osage-Frau Mollie, die das "bravouröse Schurkenspiel" De Niros und DiCaprios als eine Art "Christus in weiblicher Heidengestalt" überstrahle. Die "New York Times" lobt den Film als "heartbreaking masterpiece", in dem Scorsese die Emotionen der Mitwirkenden in jedem Kameraschwenk eingefangen und verschiedene Genres kunstvoll verflochten habe, darunter Elemente aus Romanze, Western, häuslichem Drama, Krimi und Polizeiarbeit, die sich alle scheinbar mühelos vermischen und zusammenspielen. Und der "Guardian" sieht den Film als eine fesselnde Darstellung eines schockierenden Kapitels der US-Geschichte, in dem besonders der gegen seinen sonstigen Rollentypus besetzte DiCaprio und die überwältigende Gladstone glänzten.

Was sagen Sie?

