Das erste Konzert, das man in seinem Leben besucht, ist für viele ein Meilenstein im eigenen Werdegang als musikaffiner Mensch. Vielleicht haben einen die eigenen Eltern schon in jungen Jahren zu einem solchen Event mitgenommen, oder man erfuhr als Teenager, dass die eigene Lieblingsband in greifbarer Nähe gastiert, und besuchte das Konzert mit Teilen des Freundeskreises. Meist war die Aufregung und Spannung ab dem Moment, an dem man die ersehnten Tickets in Händen hielt, riesengroß, und man konnte den großen Tag kaum erwarten.

Sah so Ihr erster Konzertbesuch aus? IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Das erste Konzert: Unvergesslich

Dann war es endlich so weit: Man fuhr vielleicht zu einer Örtlichkeit oder in eine Gegend, die man noch nie zuvor besucht hatte, und stand voller Vorfreude auf einen besonderen Abend vor der Konzertlocation Schlange. Möglicherweise hatte man noch als eine Art Vorbereitung auf das Event besonders häufig die Lieblingssongs oder das aktuelle Album des Acts angehört, um dann auch garantiert textsicher zu sein. In anderen Fällen hat man sich eventuell gedanklich schon auf seinen ersten Besuch im Moshpit vorbereitet oder stellte sich je nach Musikrichtung auf gediegenes Mitschunkeln oder ausgelassenes Pogo-Tanzen ein. Stand man dann endlich vor der Bühne und erklangen die ersten Takte live und laut, die man sonst nur zu Hause für sich, gemeinsam mit der Clique oder auf Partys gehört hat, konnte das Gefühl überwältigend sein. Auch das Mitsingen der geliebten Songs, die von tausenden Menschen wie aus einer Kehle intoniert werden, wirkte häufig euphorisierend. Nicht selten wurde in solchen Momenten der Funke für eine lebenslange Konzertliebe entzündet.

Andere haben vielleicht weniger positive Erinnerungen an ihr musikalisches "erstes Mal". Die Menschenmassen auf einem Konzert können ebenso abschreckend wirken wie das lange Stehenmüssen oder die schiere Lautstärke der Musik. Vielleicht hat man sich die Erfahrung insgesamt toller vorgestellt, als sie letztlich ist, und eventuell erwies sich die Lieblingsband als gar keine gute Konzertband. Doch auch in diesem Fall prägte sich die erste Konzerterfahrung häufig stark ein.

Wie war das bei Ihnen?

Was waren die Umstände Ihres ersten Konzertbesuchs? Wie alt waren Sie, und welchen Act haben Sie wo live erlebt? Woran erinnern Sie sich gerne – und was hat Ihre erste Konzerterfahrung vielleicht eher getrübt? Und hat sich Ihr Zugang zu Live-Musik seit damals verändert? Schwelgen Sie in musikalischer Nostalgie und lassen Sie die STANDARD-Community an Ihrer Erinnerung teilhaben! (Daniela Herger, 21.11.2023)