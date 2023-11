Andrea Karrer kochte im eigenen Lokal und seit 23 Jahren in der Radiosendung "Köstlich kulinarisch". Jetzt hat sie ein Buch mit ihren 750 besten Rezepten geschrieben, das sich als Nachfolger des legendären Plachutta-Kochbuchs "Die gute Küche" anbietet. Schließlich ist hier praktisch alles zu finden, was man unter österreichischer Küche versteht, vom Krautfleisch bis zu Kässpätzle.

Zusätzlich gibt es aber auch Gerichte, die schon lange auf heimischen Speisekarten gelistet werden, wie Saltimbocca alla Romana, Moussaka oder auch Risotti. Ebenfalls sehr praktisch, vor allem für Einsteigerinnen und Einsteiger, sind die Basisrezepte. Das reicht von diversen Saucen bis zur bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Backen eines Apfelstrudels.

Karrers köstliche Küche: Meine 750 besten Rezepte, Kral Verlag, € 39,90 Kral Verlag

Rezept für Lángos mit Sauerrahm und Gouda

Lángos mit Sauerrahm und Gouda StockFood

Lángos (Zutaten für 6 Stück)

Knoblauchwasser:

5 Knoblauchzehen, zerdrückt

Germteig:

Topping:

Zubereitung

Für das Knoblauchwasser: 200 ml Wasser mit Knoblauch aufkochen, von der Hitze nehmen und vollständig auskühlen lassen; abseihen.

Für das Topping: Sauerrahm mit Knoblauch sowie Petersilie glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Kalt stellen.

Erdäpfel in Salzwasser weich kochen und durch die Erdäpfelpresse drücken.

200 ml Wasser mit Milch und Zucker leicht erwärmen, Germ darin auflösen.

Mehl und Germ-Wasser-Milch mit Salz in eine Rührschüssel geben und mit dem Knethaken des Handrührgeräts zu einem Teig verkneten. Erdäpfel beifügen und unterkneten. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche mit den Händen nochmals kräftig durchkneten. Hinweis: Eventuell noch Mehl in den Teig einarbeiten, bis sich der Teig gut verarbeiten lässt und nicht mehr an den Fingern klebt. Teig zu einer Kugel formen und zugedeckt an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen.

Teig nochmals auf bemehlter Arbeitsfläche gut verkneten, anschließend vom Teig 6 handflächengroße Portionen abtrennen und mit den Händen zu flachen Fladen ziehen. Hinweis: Der Rand sollte etwas dicker sein.

Lángos in erhitztem Öl beidseitig jeweils etwa 3–5 Minuten frittieren, herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Lángos mit Knoblauchwasser bestreichen. Sauerrahm auf die Lángos verteilen und Gouda darüberstreuen. (Petra Eder, 22.11.2023)