Skifahren kostet heuer eine Lawine. Wir zeigen Möglichkeiten zum Sparen und was sonst noch abgeht in der heurigen Wintersaison

Skihütte

Cabinski: Selbstversorgerhütten im Montafon Cabinski

Ein bisserl großzügiger als Umkleidekabinen sind sie schon, die Vorarlberger Varianten von Tiny Houses fürs skifahrende Volk. In einer Cabinski, so der eingängige Name des Konzepts, findet sogar eine Küche Platz und in manchen eine Sauna. Die architektonisch geradlinigen Selbstversorgerhütten im Montafon und im Walsertal gibt es ab 134 Euro pro Nacht, vier Menschen, die sich schon auch ganz gern haben sollten, finden darin Platz.

Skipässe

Günstige Skigebiete findet man auch in Österreich. APA/BARBARA GINDL

Mit 75 Euro fürs Tagesticket durchbricht der Arlberg eine neue Schallmauer bei Skifahrern, die finanziellen und Klima-Kummer gewohnt sind. Geht das auch günstiger, werden sich jene fragen, die noch immer hoffen, dass Brettern auch in Zukunft ein Breitensport bleibt? 34 Euro für den Tagesskipass auf der Innsbrucker Nordkette sind da fast schon moderat, wie der Vergleich aller "günstigen guten Skigebiete Österreichs" auf dem Portal Skiresort nahelegt.

Andere Ski

Laser-Biathlon und Wintercampen: Das geht in der Wintersportarena Liebenau. Getty Images

Im Mühlviertel hält die Wintersportarena Liebenau ein Familienskigebiet und ein rund 100 Kilometer langes Langlaufloipennetz bereit. Ab diesem Winter können sich Langlaufende dort auch im Laser-Biathlon versuchen. Neu in diesem Jahr ist der Wohnmobilhafen Liebenau. Er bietet ganzjährig acht Stellplätze in ruhiger Lage, vier Stellplätze in diesem schönen Schneeloch sind auch im Winter für Camper geöffnet.

Ohne Ski

Infinity Pool im Mountain Resort Feuerberg Mountain Resort Feuerberg

Seit 25 Jahren testet der Relax Guide unvoreingenommen hochwertige Häuser mit Spa sowie große Thermen mit schönen Zimmern. Die Anzahl der Wellnesshotels ist zwar rückläufig, dafür werden die Profile der Betriebe geschärft. So erhielt etwa das Mountain Resort Feuerberg in Kärnten nicht nur abermals eine Spitzenbewertung fürs Spa, sondern auch eine Auszeichnung als verantwortungsvoller Arbeitgeber.

Skitouren

Thomas Neuhold weiß, wo sich die besten Skitouren finden lassen. Verlag Anton Pustet

Seit vielen Jahren nimmt der Salzburger Journalist und Alpinist Thomas Neuhold auch Leserinnen und Leser des Standard durch akribische Beschreibungen mit auf seine Skitouren. Nun hat er in seinen persönlichen Tourenbüchern geblättert und präsentiert "Skitouren-Schmankerl – 100 Touren für Einsteiger und Genießer" (€ 24, Pustet-Verlag, pustet.at). Es ist eine gelungene Mischung aus Raritäten, Klassikern und Touren, die auch weniger Routinierte ansprechen.

Après Ski

Bretter, die die Welt bedeuten

Selbstverständlich hält Gastein auch mehrere interessante Skigebiete bereit, aber die echten Neuigkeiten gibt es aus dem Ortszentrum zu vermelden. Nachdem dort jahrzehntelang eine gewisse Morbidität hauste, sind nun mit der Eröffnung des Straubinger und des Badeschlosses (travelcharme.com) zwei traditionsreiche Hotels von Bad Gastein aus dem Winterschlaf erwacht. Und traditionell gibt es dort viele Alternativen zum Skifahren. (Sascha Aumüller, 29.11.2023)