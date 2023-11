Sie ist eine der touristischsten Städte Europas mit zahlreichen sehenswerten, aber auch weniger überlaufene Ecken. Was empfehlen sie?

Ob ein Museumsbesuch, eine Grachtenfahrt oder eine Radtour durch die verschiedenen Viertel – wer schon einmal in Amsterdam war, weiß, dass es eigentlich immer etwas zu tun und zu entdecken gibt. Die größte niederländische Stadt ist nicht nur für europäische Touristen, sondern für Menschen aus aller Welt ein beliebtes Reiseziel. Wenig verwunderlich, bietet die Stadt doch so ziemlich alles, was man sich als Besucherin und Besucher wünschen kann. Amsterdam gilt außerdem als eine der LGBTQ-freundlichsten Städte der Welt.

Typisch Amsterdam: die einzigartige Architektur der Häuser. primulakat/Getty Images/iStockphoto

Vor allem in den Wintermonaten laden die schön beleuchteten, engen Gassen und kleinen Kaffeehäuser zum Durchspazieren und Verweilen ein. Das Stadtbild mit den schmalen Häusern mit Giebelfassaden und die zahlreichen Brücken stellen beliebte Fotomotive dar. Auch für Kulturliebhaberinnen und Kulturliebhaber ist Amsterdam immer wieder ein Highlight. Vom bekannten Rijksmuseum über das Van-Gogh-Museum, das Filmmuseum, das Anne-Frank-Haus oder das Nemo-Science-Museum bis hin zur Heineken Experience, einem Grachten- oder Sex-Museum und vielen anderen Museen – hier kommen alle auf ihre Kosten. Ob mit dem Rad oder zu Fuß – das Zentrum der Stadt ist sehr einfach innerhalb weniger Tage zu erkunden. Wer sich für die etwas abgelegeneren Viertel und das Umfeld der Hauptstadt interessiert, kann aber auch einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Ihre Empfehlungen für Amsterdam?

Was sollte man unbedingt anschauen oder machen, wenn man zum ersten Mal in Amsterdam ist? Welche Viertel mögen Sie besonders, wovon raten Sie eher ab? Welche Lokale und Museen können Sie empfehlen? Und welche weniger touristischen Ecken der Stadt sollte man besuchen? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (mawa, 27.11.2023)