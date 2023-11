Das Musikgenie hatte 1791 für die Frau des Schlossbesitzers das "Requiem" komponiert. Nun wird im Rahmen einer Auktion ein neuer Eigentümer für das Schloss in Gloggnitz gesucht

Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1791 von Graf Franz von Walsegg mit der Komposition eines Requiems für seine verstorbene Frau beauftragt. Resultat war das heute weltberühmte Mozart-Requiem, die Originalpartitur war deshalb auch bis kurz nach dem Tod des Grafen im Jahr 1827 in dessen Schloss gelagert. Und dieses Schloss im niederösterreichischen Gloggnitz, oft auch "Mozarts letztes Schloss" genannt, wird nun ab 1. Dezember bei Concierge Auctions in New York versteigert – einem Auktionshaus, das 2021 von Sotheby’s übernommen wurde. Bis 14. Dezember können Gebote abgegeben werden.

Schloss Stuppach wurde im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Concierge Auctions

Das Schloss gehört derzeit noch dem Linzer Unternehmerpaar Reinhard und Rita Zellinger. Sie hatten 2018 schon einmal einen Versuch unternommen, es zu verkaufen. Verlangt wurden damals laut Medienberichten elf Millionen Euro. Jetzt liegt das Mindestgebot in der Auktion bei 3,95 Millionen Euro.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Schloss umfassend saniert. Concierge Auctions

Das Schloss wurde 1130 erstmals urkundlich erwähnt. Es entstand aus einer Burg, die die Semmeringstraße zu schützen hatte, und war das Stammschloss der Grafen von Wurmbrand-Stuppach. Laut dem geschichtlichen Überblick, der sich auf der Website des Schlosses findet, waren neben Mozart und Schubert unter anderem auch Napoleon und Papst Pius VI. auf Schloss Stuppach zu Gast. Ab 1938 war eine Gauschule der SA hier untergebracht, 1945 dann eine russische Feldbäckerei.

In dem Schloss waren schon viele berühmte Persönlichkeiten zu Gast. Concierge Auctions

Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel das Schloss zusehends, woran auch ein Großbrand im Jahr 1945 seinen Anteil hatte. In den späten 1980er-Jahren wurde mit der Revitalisierung begonnen.

Heute finden auf dem von den aktuellen Besitzern rundumsanierten Schloss Mozart-Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen statt, außerdem hat ein "exklusiver internationaler Wirtschaftsclub" dort seinen Sitz bzw. fungiert das Schloss auch als Tagungsort und Event-Location.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel das Schloss zusehends, in den späten 1980er-Jahren wurde mit der Revitalisierung begonnen. Concierge Auctions

2500 Quadratmeter Nutzfläche werden bei Concierge Auctions angegeben, darauf befinden sich unter anderem vier Schlafzimmer und drei bis acht Bäder, je nachdem ob man in der amerikanischen Betrachtungsweise nur "volle" Badezimmer oder auch "halbe" mitzählt (also WCs). 15.000 Quadratmeter an Grund gibt es rundherum noch dazu. (red, 22.11.2023)