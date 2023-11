Wenn schon, denn schon: Saudi-Arabien will die schnellste, längste und höchste Achterbahn der Welt bauen. Sie soll die Hauptattraktion im Vergnügungspark Six Flags in Qiddiya werden, einem neuen Stadtteil am Rande von Riad. Er soll ein globales Zentrum für Unterhaltung, Sport und Kultur werden. Das Viertel wird internationale Sportarenen, Konzert- und Unterhaltungsorte, Sport- und Kunstakademien, Rennstrecken, Outdoor- und Abenteueraktivitäten sowie familienfreundliche Themenparks bieten – darunter eben auch eine Achterbahn.

"Falcon's Flight" Six Flags Qiddiya | رحلة الصقر" 6 فلاجز القدية"

Hold onto your seats tight and experience the longest, tallest and fastest roller coaster in the world, “Falcon’s Flight”! #QiddiyaSoMuchMore Qiddiya - القدية

"Falcon's Flight" heißt die Achterbahn der Superlative. In einer Animation ist zu sehen, was die Passagiere erwartet. Demnach wird die Achterbahn auf 160 km/h beschleunigen und einen Berg hinaufrasen. Danach geht's eine insgesamt 200 Meter hohe Klippe quasi im Sturzflug hinunter. Doch diese natürliche Beschleunigung reicht noch nicht: Zusätzlich soll die Achterbahn per Magnetschwebetechnologie weiter an Geschwindigkeit gewinnen, über 250 km/h sollen es sein. Dabei bewältigt der "Falcon Flight" einen parabelförmigen Kurs, wodurch die bis zu 20 Passagiere für kurze Zeit schwerelos sein werden, heißt es. Die Gesamtstrecke des "Falcon Flight" beträgt etwas mehr als vier Kilometer. Dauer der Fahrt: etwa drei Minuten. Im Oktober 2024 soll die Achterbahn der Superlative ihre erste Fahrt absolvieren.

Mit einer Fläche von 32 Hektar und 28 Fahrgeschäften und Attraktionen in sechs Themenbereichen soll Six Flags Qiddiya der Themenpark werden, der alle Unterhaltungsrekorde bricht. Qiddiya

Mit einer Fläche von 32 Hektar und 28 Fahrgeschäften und Attraktionen in sechs Themenbereichen soll Six Flags Qiddiya der Themenpark werden, der alle Unterhaltungsrekorde bricht, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in der Region. Qiddiya soll schließlich aus fünf Hauptbereichen bestehen: dem Kern des Resorts, in dem sich die Themenparks, Unterhaltungs- und Gastronomieangebote befinden; dem Qiddiya Village, einem rund um die Uhr geöffneten gemischten Zentrum für Unterhaltung und Sport; der Motion Zone, in der adrenalingeladene Motorsporterlebnisse geboten werden; der Eco Zone, einer Welt der Abenteuer und Begegnungen mit der Natur und der Tierwelt; und der Golf- und Wohngemeinschaft, einer Gemeinschaft mit Golfplätzen und Wohnangeboten. (red, 24.11.2023)