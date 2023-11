Am Freitag hat das erste Signa-Teilunternehmen in Deutschland, die Signa Real Estate Management, einen Insolvenzantrag gestellt

Sowohl auf signa.at als auch auf signa.de erscheint nur noch der Pressekontakt. Laut einem Signa-Sprecher würden Wartungsarbeiten durchgeführt. APA/HELMUT FOHRINGER

Nachdem am Freitag das erste Signa-Teilunternehmen in Deutschland Insolvenz angemeldet hat - der STANDARD berichtete - gibt es rund um die Finanzlage der Signa-Gruppe von René Benko möglicherweise eine neue Entwicklung. Der Inhalt der Firmenhomepage kann seit Samstag nicht mehr aufgerufen werden. Sowohl auf signa.at als auch auf signa.de erscheint nur noch der Pressekontakt. Gegenüber dem Kurier verwies ein Signa-Sprecher "auf Wartungsarbeiten übers Wochenende". Gerüchte über eine bevorstehende Insolvenz der gesamten Signa-Holding hatte das Unternehmen am Freitag zurückgewiesen.

Luxusimmobiliensparte des Konzerns

Am Freitagnachmittag hat die Firma Signa Real Estate Management Germany beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin einen offiziellen Antrag auf Konkurs gestellt, berichtete der Spiegel am Freitag unter Berufung auf Insider. Es handelt sich dabei um die Luxusimmobiliensparte des Konzerns. Der Schritt zeige, so der Spiegel, dass die Signa Prime ihren Tochterunternehmen offenbar nicht mehr ausreichend Kapital zur Verfügung stellen könne. Die Signa Real Estate Management hat den Insolvenzantrag am Freitagabend in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt, wie die Wirtschaftswoche am Samstag unter Berufung auf eine Kopie des Schreibens berichtet. In dem Scheiben heißt es, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter "voraussichtlich sehr kurzfristig durch das Amtsgericht bestellt" werde.

Laut einem Insider könne am kommenden Dienstag ein Insolvenzantrag für die ganze Signa-Holding gestellt werden. Am gleichen Tag sollen auch Versammlungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Signa geplant sein, bei denen über die Insolvenz und weitere Schritte informiert werden soll. (awie, Reuters, 25.11.2023)