Ausgezeichnetes Kochbuch: "Splendido" Foto: Heidi Seywald

Ein wahrer Prachtband ist das neue Buch des Onlinemagazins "Splendido". Zu Recht wurde "Italienische Produktkunde und Rezepte" soeben mit einer Goldmedaille beim Deutschen Kochbuchpreis ausgezeichnet. Das Layout ist ebenso reduziert wie die Rezepte, die auf exakte Mengenangaben verzichten. Der Fokus liegt auf der Warenkunde italienischer Lebensmittel. Es geht um Herstellung, Qualitäten sowie Tipps für den Einkauf auch außerhalb von Italien.

Mercedes Lauenstein & Juri Gottschall, "Splendido. Italienische Produkte und Rezepte". € 40,10 / 368 S. Dumont Splendido

Esskulturen vereinen

Saghar Setareh, "Granatapfel & Artischocke". € 34,90 / 288 S. Ars Vivendi Ars Vivendi Verlag

Saghar Setareh lebt in Italien und wuchs im Iran auf. Den Küchen und Kulturen dieser beiden Länder widmet sie sich in den beiden Hauptkapiteln ihres Kochbuchs "Granatapfel & Artischocke". Im Kapitel "Zwischenstation" gibt es Rezepte aus Ländern, die dazwischen liegen. Gleichzeitig ist es ein persönliches Buch, in dem sie nicht nur Geschichten zu den Rezepten erzählt. Sie berichtet auch über ihr Leben als Migrantin und die Menschen im Iran.

Brot backen

Lutz Geißler, "Die neue Brotbackformel". € 35,– / 288 S. Becker Joest Becker Joest Volk Verlag

Lutz Geißler gilt als Brotguru im deutschsprachigen Raum. Anfangs bloggte der Geologe nur übers Brotbacken, 2013 erschien sein erstes Buch darüber, mittlerweile sind es 18. In "Die neue Brotbackformel" geht er es simpler an als früher. Es wird mit vier Grundteigen gearbeitet, die mit nur sehr wenig Germ angesetzt werden und zwischen einem und drei Tagen ruhen dürfen. Daraus werden 50 Brot- und Gebäcksorten gebacken.

Fleischlos kochen

Tanja Grandits, "Einfach Tanja". € 43,– / 336 S. AT-Verlag AT Verlag

Sterneköchin Tanja Grandits zeigt im sehr ansprechend gestalteten Buch "Einfach Tanja", wie köstlich vegetarische Alltagsküche schmecken kann. Die Rezepte sind tatsächlich gut nachkochbar – selbst nach einem langen Arbeitstag – und überzeugen durch großteils überschaubare Zutatenlisten. Vegane Gerichte sind extra gekennzeichnet, vieles lässt sich aber auch sehr einfach durch einen kleinen Zutatentausch "veganisieren".

Spaß haben

Tim Mälzer, "Vierundzwanzigsieben kochen". € 29,50 / 272 S. Mosaik Mosaik

Schrill und bunt kommt "Vierundzwanzigsieben" kochen daher und passt damit zum Autor, TV-Star Tim Mälzer. Schon am Cover signalisiert das witzig gestaltete Buch – unter anderem wird man gleich zu Beginn mit einem Foto von Mälzer im Affenkostüm begrüßt – worum es geht: Kochen soll Spaß machen! Mälzer stellt Rezepte fürs alltägliche Kochen vor, von Frühstück bis Abendessen, von simplen Pastagerichten bis zu raffinierteren wie Sellerie im Teigmantel. (Petra Eder, RONDO, 12.12.2023)