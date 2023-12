Besonders in der kalten Jahreszeit gibt es für viele nichts Schöneres, als sich am Abend auf die Couch zu setzen, sich eine Tasse Heißgetränk zuzubereiten, sich daran die Hände zu wärmen und es genüsslich zu schlürfen. Neben Kaffee und heißer Schokolade bietet sich dabei eine riesige Auswahl an unterschiedlichsten Tees an: von Schwarztee, Grünem Tee, Weißem Tee über Oolong-Tee, Gelben Tee oder Matcha-Tee bis hin zu Kräuter-, Früchte-, oder Rooibostee. Streng genommen sind letztgenannte aber teeähnliche Aufgussgetränke, da sie aus Blüten, Früchten, Kräutern und Mischungen hergestellt werden.

Wo kaufen Sie am liebsten Tee? owngarden/Getty Images

Jedenfalls gibt es eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Sorten und Geschmäckern. Meist wissen Teeliebhaberinnen und Teeliebhaber auch, wo es den besten Tee zu kaufen gibt, ob im Reformhaus, im Supermarkt oder im Fachgeschäft. Man kann sich seinen Tee auch aus Kräutern selbst herstellen. Ob lose oder im Beutel, mit Honig oder Zucker gesüßt, mit Zitrone oder Milch – auch wie man seinen Tee am liebsten zubereitet, ist Geschmackssache.

Welcher ist Ihr Lieblingstee?

Welche Sorte schmeckt Ihnen am besten? Worauf achten Sie bei der Zubereitung? Bevorzugen Sie offenen Tee oder bereits in Beuteln abgepackten? Welches Teegeschäft können Sie empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 1.12.2023)