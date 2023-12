Das Vermögen des 34-jährigen Deutschen wird auf 1,3 Millionen Euro geschätzt. Sky Deutschland AG / Endemol

Irgendwie holzig, aber auch fresh und sexy sagt Jeremy Fragrance, nachdem er sich zu mir beugte, um das Parfum an meiner Haut zu riechen. Seine Beschreibung mag laienhaft klingen, und den Duft – Zero von Comme des Garçons – kann er auch nach mehreren Versuchen nicht erraten, trotzdem ist der 34-Jährige wohl einer der größten Parfum-Influencer mit fast sieben Millionen Followern auf Tiktok und über zwei Millionen auf Youtube. In seinen Kurzvideos macht er Liegestütze, gibt Lebensweisheiten auf grammatikalisch kreative Weise von sich oder performt seinen Song How To Fragrance im weißen Anzug, der zu seinem Markenzeichen geworden ist.

Auf seinen Channels geht’s aber natürlich auch um Parfums. Fachliche Einblicke in das alchemistische Handwerk der Duftkomposition sucht man jedoch vergebens. Über allgemeine Charakterisierungen von Parfums, deren Inhalte und Einschätzungen, ob man damit Komplimente absahnen kann, gehen Jeremy Fragrances "Analysen" selten hinaus. Das tut seinem Erfolg aber keinen Abbruch. Der gebürtige Oldenburger kooperiert mit zahlreichen Werbepartnern und verkauft seine eigenen Parfums. Seit kurzem hat Jeremy Fragrance auch seine eigene Doku-Serie auf Sky, in der er in seinem Alltag begleitet wird. Da sieht man etwa, wie er eine Wohnung in Miami sucht, mit seiner Mutter in die polnische Heimat reist oder den Ex-Formel-1-Fahrer Niko Rosberg trifft und dann festhält, bekannter als der zu sein.

In der ersten Folge ist auch sein Auftritt auf einem Online-Marketing-Festival in Hamburg zu sehen, der einen kleinen Shitstorm zur Folge hatte. Bei einem Live-Interview auf der Bühne ließ Jeremy Fragrance seinen Gedanken freien Lauf, redete davon, mit wie vielen Frauen er täglich Sex haben könnte und wie toll es sei, ohne Koks zu nehmen so drauf zu sein. Er beteuerte, keine illegalen Substanzen zu nehmen, nicht einmal Alkohol zu trinken und generell "ethisch ziemlich geil unterwegs zu sein". Wer Jeremy Fragrance auf Social Media folgt, könnte angesichts der überdrehten Art des Deutschen auch Vermutungen über potenziellen Kokainkonsum aufstellen.

Energiequellen

Die Doku-Serie "Jeremy Fragrance - Power, Baby!" auf Sky begleitet den Parfum-Influencer unter anderem zu Geschäftsterminen nach Südfrankreich Sky Deutschland AG / Endemol

Im persönlichen Gespräch ist diese Energie ebenfalls zu spüren, aber in einer milderen Dosis, als man es von seinen digitalen Auftritten gewohnt ist. Dort sei er eine Extremversion von sich selbst, erklärt der Influencer. Er bringe sich täglich für seinen Arbeitsalltag in diesen Zustand. Wie ihm das gelingt, wo er doch keine Drogen nimmt, will ich wissen. Den ersten Kick hole er sich schon frühmorgens mithilfe einer kalten Dusche, dann fahre er oben ohne mit dem Fahrrad ins Office, und ein Sprint zwischendurch gebe auch einen kleinen Energie-Boost, empfiehlt der 34-Jährige. Wie sich herausstellt, geht es ganz ohne aufputschende Substanzen dann doch nicht – aber alles vollkommen legal: Er trinke viel Grüntee, verrät Jeremy Fragrance, der eigentlich Daniel Schütz heißt.

Die überbordende Energie ist Teil seines Erfolgs. "Die Leute absorbieren sie und lassen sich davon inspirieren", ist er sicher. Das Konzept geht auf. Mit seinem Content erreicht er unter anderem eine Zielgruppe, an die viele der großen Beauty-Konzerne nur schwer rankommen: junge Männer. Sie schauen seine Videos an, folgen seinen Empfehlungen und kaufen seine Parfums. Eine einschlägige Fachausbildung hat der Deutsche aber nicht. Er habe sich sein Wissen über die Welt der Düfte selbst angeeignet. "Es gibt natürlich Leute, die bessere olfaktorische Kenntnis haben als ich. Aber meine Einschätzung zu Parfums ist die beste, weil ich checke, wofür die Leute Düfte wollen", sagt Jeremy Fragrance gewohnt selbstbewusst. Das erklärt dann wohl auch sein gängiges Urteil "Damit bekommst du viele Komplimente".

Vor seiner Influencer-Karriere war Jeremy Fragrance Mitglied der – mäßig erfolgreichen – Casting-Boyband Part Six und studierte Wirtschaftsingenieurwesen. Seit 2014 widmet er sich auf Social Media dem Thema Duft. Er hat eine Marktlücke erkannt und diese erfolgreich besetzt. "Ich wollte die Nummer eins werden und habe einen Bereich gesucht, in dem mir das gelingen könnte", sagt Jeremy Fragrance. Dass er sich jetzt ausgerechnet mit Parfums befasst, ist zweitrangig. Er verstehe sich primär als Verkäufer, und ein guter Verkäufer könne alles verkaufen. "Wenn ich mich hauptsächlich auf positive Dinge fokussiere, sehe ich auch hauptsächlich positive Dinge", erklärt der 34-Jährige. Soll heißen: In seinem Selbstverständnis als "guter Verkäufer" könne er in allen Dingen etwas Positives erkennen und das hervorstreichen. Auch wenn er negative Aspekte nicht erwähne, sage er trotzdem die Wahrheit, erklärt Jeremy Fragrance. Die Leute des Umsatzes wegen verarschen brächte er nicht zustande, da bekäme er einen innerlichen Schauder.

Tatsächlich gibt sich der Influencer auf seinen Social-Media-Plattformen sehr transparent, was seine eigenen Parfums betrifft. In der Produktion kosten sie pro Flakon nur wenige Euro, plaudert er in einem seiner Videos. Verkauft werden die Düfte unter dem Label Jeremy Fragrance dann im eigenen Online-Shop für bis zu 229 Euro. Es heißt, die Verkäufe machen mittlerweile den größten Einkommensanteil des Deutschen aus. Dazu kommen unter anderem Werbeeinnahmen durch seinen Social-Media-Content. Man kann Jeremy Fragrance auch für Events, Seminare oder Kooperationen buchen. Sein Vermögen wird auf 1,3 Millionen Euro geschätzt.

Restriktionen

In der ersten Folge der Doku-Serie sieht man den Parfum-Influencer beim Backstage-Smalltalk mit Ex-Formel-1-Fahrer Nico Rosberg. Sky Deutschland AG / Endemol

Ob man bei der überdrehten Figur des Jeremy Fragrance von Bodenhaftung sprechen kann, sei dahingestellt. Trotzdem möchte ich von ihm wissen, ob er aktiv Maßnahmen setzt, um allzu wilde Höhenflüge zu vermeiden. "Restriktionen" lautet die Antwort. Er schaue sich keines seiner Interviews an, und er lese keine Hasskommentare: "Ein Jet-Fighter guckt nicht in den Rückspiegel." Außerdem faste er regelmäßig. Generell scheint Ernährung einen großen Stellenwert in seinem Leben zu haben. Immer wieder landet er in unserem Gespräch bei dem Thema. Auch in anderen Interviews äußert er sich regelmäßig dazu – mit teils widersprüchlichen Statements oder abstrusen Tipps. So erzählte er in einem Interview etwa, er würde Eier samt der Schale essen. Denn diese sei eine hervorragende Kalziumquelle.

Jedenfalls achtet der Influencer sehr darauf, was er seinem Körper zuführt. Das muss ja nicht sofort als gestörter Umgang mit Essen gewertet werden, es zeugt zumindest von einer gewissen Disziplin, die wohl auch für den beruflichen Erfolg nicht hinderlich ist. Apropos: Was steht in der Zukunft noch an? Er wolle sein Glück in den USA versuchen, eine Familie gründen und sich weiterhin gesund ernähren. (RONDO, Michael Steingruber, 9.12.2023)