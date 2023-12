Vanillekipferln, Linzeraugen, Cornflakes-Kekse oder Lebkuchen – was backen und essen Sie am liebsten?

Was wäre die Vorweihnachtszeit, würde sich die STANDARD-Community nicht traditionellerweise über die liebsten Kekserl-Rezepte im Forum austauschen. Denn alle Jahre wieder finden sich zwischen den Klassikern wie Vanillekipferln und Lebkuchen auch ausgefallenere Ideen, um sich den Advent zu versüßen. Immerhin gibt es keine andere Zeit des Jahres, in der Süßes so hochgefeiert wird wie im Advent und vor Weihnachten.

Wozu würden Sie sofort greifen, was lassen Sie lieber liegen? Andrea Angermann/wienwork/apa

Besonders die Klassiker unter den Weihnachtsnaschereien sind oft sehr einfach und schnell zuzubereiten. Mehl, Zucker, Butter, Eier, Zimt, Schokolade, Rum, Kokosstreusel, Marmelade – das sind die zentralen Bestandteile vieler Kekse. Natürlich braucht es ein bisschen Übung und den einen oder anderen Blick auf ein Rezept, doch wer über Jahre immer wieder gebacken hat, weiß nach nur wenigen Minuten wieder, wie es geht. Mittlerweile gibt es auch viele Rezepte für vegane Kekse im Internet, und jene, denen das alles zu süß oder zu fettig ist, werden ebenfalls fündig.

Welche Kekserl mögen Sie am liebsten?

Welche backen Sie jedes Jahr selbst? Oder kaufen Sie manche auch ganz gern im Supermarkt, in der Bäckerei oder am Markt? Gibt es auch Weihnachtskekse, die Ihnen nicht schmecken? Und woher haben Sie Ihre Rezepte? Tauschen Sie sich im Forum aus und teilen Sie Ihre Tipps für ein gelungenes Backerlebnis! (mawa, 8.12.2023)