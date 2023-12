Rezo kritisiert die Reportageplattform "STRG_F" in seinem neuen Video auf Youtube. Screenshot, Rezo

Framing, Lügen und Aus-dem-Kontext-Schneiden von Gesagtem: Die Vorwürfe sind hart, die der deutsche Youtuber Rezo den Journalistinnen und Journalisten des Reportageformats "STRG_F" anlastet. Den Streamer kennt man vor allem durch sein politisches Video "Die Zerstörung der CDU", in dem er die deutsche, konservative Partei 55 Minuten lang auseinandernimmt. Auf Youtube folgen ihm mehr als eine Million Menschen, auch seine Videos werden millionenfach geklickt. "STRG_F", ein Reportageformat des Norddeutschen Rundfunks, widmet sich ebenfalls regelmäßig gesellschaftlichen und politischen Problemen in Form von Dokufilmen, auch mit millionenfachem Publikum auf Youtube. Eigentlich haben Rezo und STRG_F ein ähnliches – meist jüngeres, progressives – Publikum. Jetzt aber krachte es zwischen den beiden. Rezo erklärt in seinem neuen Video, worum es genau geht.

Erst kürzlich sollte er für eine Dokumentation von von einem Reporter von "STRG_F" befragt werden. Es geht um das mutmaßlich dubiose Geschäft der Firma für Nahrungsergänzungsmittel, More Nutrition. Deren Kapseln und Shakes sollen beim Abnehmen und für die Fitness hilfreich sein. Rezo wurde lange Zeit von More Nutrition gesponsert, fing aber selbst bereits vor Wochen an, zu der Firma zu recherchieren und sie infrage zu stellen. Er habe bereits einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet, sagt Rezo.

STRG_F wollte für den Film aber eine Stellungnahme einholen und wissen, warum Rezo mit der Firma noch zusammenarbeite. Die Anfrage an ihn sei jedoch in seinem Spam-Ordner gelandet. Zwei Stunden vor der Deadline wurde Rezo dann noch einmal kontaktiert und habe mitgeteilt, er könne sich erst kurz nach der Frist melden. Die Fragen seien auch viel zu umfangreich für eine schnelle Beantwortung gewesen.

Zitate hin, Zitate her

Letztlich rief Rezo den Journalisten von "STRG_F" an und sprach mit ihm rund eine halbe Stunde. Dieser soll nach dem Telefonat gesagt haben, er nehme doch keine Zitate von Rezo in den Film, sondern würde anführen, dieser habe sich bis Ende der Frist nicht zurückgemeldet. Spätestens jetzt müssen sich die Zusehenden von Rezos Video aber konzentrieren, denn es wird kompliziert. Der "STRG_F"-Journalist soll sich noch einmal umentschieden haben und soll doch noch Zitate von Rezo verwendet haben. Als Rezo davon erfuhr, soll das Video von "STRG_F" bereits online gegangen sein.

"Was war das? Nichts daran ist konstruktiv, nichts daran ist journalistisch", ärgert sich Rezo in seinem Video. Besonders ärgert er sich aber über den erschienenen Beitrag, denn er sei so dargestellt worden, als hätte er sich zu spät gemeldet und sein halbstündiges Gespräch als nicht zitierbar deklariert. "Das muss man ganz klar als Lüge benennen", sagt Rezo.

Studie gegen Studie

Bei der Beschwerde belässt es Rezo im Video allerdings nicht. Denn er hatte selbst zu den Vorwürfen gegen More Nutrition recherchiert. Und findet auch die Einordnung der "STRG_F"-Journalistinnen und -Journalisten nicht passend. Er vergleicht im zweiten Teil seines Videos noch internationale Studien zu dem Süßstoff Sucralose, welcher in Produkten von More Nutrition enthalten ist. Sein Ergebnis: Der Stoff kann nicht konkret als gesund oder ungesund ausgewiesen werden. Allerdings wolle er sich nochmal in den nächsten Monaten mehr mit den Vorwürfen gegen More Nutrition auseinandersetzen. Offenbar ist auch sein Vertrauen in die Marke verloren gegangen. Aber auch das in STRG_F. Es sei schade, sagt er am Ende seines Videos, dass Dinge so dramatisch und krass dargestellt wurden. (Melanie Raidl, 8.12.2023)