Spendabler Macron: Frankreichs Präsident umgarnt erfolgreich Investoren

Die Franzosen mögen sich auf ihre Lebenskunst verstehen und die besten Croissants der Welt herstellen. Aber dass sie nun auch noch bei den Wirtschaftsdaten die Nase vorne haben, geht vielen Deutschen nicht in den Kopf. Dabei sagt es der Spiegel-Kolumnist Michael Sauga in aller Kürze: "Frankreich – das bessere Deutschland", titelte er, um dann festzuhalten, dass die Wirtschaftspolitik Emmanuel Macrons "jenen Aufschwung gebracht hat, der hierzulande schmerzlich vermisst wird". Frankreich wird für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent des Bruttoinlandproduktes vorhergesagt, Deutschland nur 0,9 Prozent.

Vor allem ist das Geschäftsklima in Frankreich auch nach der Pandemie und trotz aller Kriege positiver als beim Nachbarn, der so stolz war auf den Coup der Tesla-Fabrik in Berlin-Grünheide. Bei ausländischen Investoren ist heute Frankreich europaweit Nummer eins. Mit 1250 fremdfinanzierten Projekten liegt es klar vor Großbritannien, noch deutlicher vor Deutschland. Darunter sind auch industrielle und innovative Großprojekte wie etwa in den Bereichen Wasserstoff, Lithiumbatterien oder Nuklearenergie zu finden.

The Economist schrieb, der französische Präsident könne "die Früchte seiner businessfreundlichen Reformen ernten". 2022 hatte er mit der Revision der Arbeitslosenversicherung einen ersten, den deutschen Hartz-Maßnahmen ähnlichen Pflock eingeschlagen. Die Unternehmenssteuer drückte er schrittweise von 33 auf 25 Prozent, die Vermögenssteuer hob er (außer für Immobilien) auf. Mit einer Flat Tax auf Kapitalgewinne holte er nach dem Brexit auch Anleger aus der Londoner City nach Paris. 2023 legte Macron mit der Erhöhung des Rentenalters auf 64 Jahre nach – eine politische Parforce-Leistung. Man kann diese liberalen Ansätze aus wirtschaftspolitischer Sicht begrüßen oder ablehnen – im trockenen Vergleich liegt Frankreich heute objektiv vor den EU-Partnerstaaten, was die Attraktivität des Marktes betrifft.

Devise "Choose France"

"Choose France" lautet Macrons Devise, wenn er einmal im Jahr die wichtigsten internationalen Firmennamen in Schloss Versailles versammelt – heuer etwa Pfizer, Nokia, Accenture, Roche, Morgan Stanley oder Manpower. "Mit 28 Ankündigungen für insgesamt 13 Milliarden Euro an Investitionen und 8000 geschaffenen Arbeitsplätzen bestätigt das Treffen ,Choose France‘ Frankreichs Platz als europäischer Leader in Direktinvestitionen des Auslands", frohlockte der Präsident auf Social Media. Seit seiner Wahl im Jahre 2017 organisiert er diese Treffen, und seither sinkt in Frankreich die Arbeitslosigkeit (derzeit 7,4 Prozent). Der Sozialist François Hollande hatte zwar Vorarbeit geleistet, aber das Resultat erntet Macron: Frankreich hat derzeit bei den meisten Kennzahlen die Nase vor Deutschland.

Nur bei einer Zahl ist es anders – der Staatsschuld. Sie ist der Preis für so vieles, sie ist Macrons Pferdefuß: In seiner sechsjährigen Amtszeit ist die Verschuldung Frankreichs von weniger als 100 auf 115 Prozent hochgeschnellt. Schuld ist unter anderem Covid: Vor drei Jahren hatte Macron die Politik des "quoi qu’il en coûte" ("was immer es kostet") ausgerufen. Mit 647 Milliarden Euro neuen Schulden führt der als neoliberal verschriene Präsident in Frankreich die Rangliste der spendierfreudigsten Staatschefs der Fünften Republik (seit 1958) an. In absoluten Zahlen hat sein Land eine europaweite Rekordschuld von über 3000 Milliarden Euro angehäuft – mehr als Italien. Mehr auch als Deutschland.

In Frankreich wogt die Debatte zur Frage, ob Macron bei der Bekämpfung der Pandemie und der Inflation nicht zu tief in die Staatskasse gegriffen habe. Der Internationale Währungsfonds (IWF) kritisierte im April, Frankreich sei das einzige Land der Eurozone, dessen Schulden bis 2028 weiter zunehmen würden. Denn das Haushaltdefizit werde bis dahin auf über drei Prozent verharren. Das ist eben Frankreich: Ob gerade Hochkonjunktur herrscht oder Rezession, die Grande Nation lebt seit vierzig Jahren über ihre Verhältnisse.

Protest der Gelbwesten

Macrons Ansatz wird in Paris von vielen Ökonomen rechter wie linker Provenienz verteidigt. Unter dem Strich habe Frankreich die Krisenjahre samt Gelbwestenkonflikt besser überstanden als viele europäische Länder, darunter auch Deutschland. Ohne die höheren Staatsausgaben wäre Frankreich in eine Rezession abgesackt, was die Nation sozial wie auch ökonomisch viel teurer zu stehen gekommen wäre. Immerhin verzeichne Frankreich jetzt ein positives Wirtschaftswachstum, und dies könne dazu beitragen, die Staatsschuld abzubauen.

Dieses Argument der "Macronomics" hat einiges für sich. Aber es wirft auch die Frage auf, ob Frankreich nicht von der Eurozone "lebt" oder zumindest profitiert. Denn ohne Gemeinschaftswährung wäre das hoch verschuldete Frankreich, also sein Franc, seit langem Zielscheibe der Finanzmärkte. Der Zinsunterschied zu Deutschland würde ins Uferlose steigen, Frankreich wäre am Boden.

Macrons Wirtschaftsberater bestreiten diesen Umstand nicht, aber sie entgegnen, die EU sei eben deshalb ein Erfolg, weil alle profitierten – Frankreich durch die Währungsstabilität trotz hoher Staatsschuld, Deutschland als Exportnation mit dem Hauptabsatzmarkt EU.

Die Frage also, wer mehr als andere profitiert, ist weniger wichtig als viele Politiker meinen. Zumal es nicht immer die gleichen Länder sind, die abräumen. Vor zehn Jahren war Frankreich jenseits des Rheins als "Krankreich" betitelt worden. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Aber niemand mag sich darüber freuen. Die Franzosen wissen, dass es auch sie treffen wird, sollte die deutsche Wirtschaft taumeln. (Stefan Brändle aus Paris, 9.12.2023)